SPD-Vorschlag: Dagmar Ziegler soll Bundestagsvize werden

„Dagmar Ziegler ist eine Genossin mit einem beispielhaften Lebensweg aus einem ostdeutschen Bundesland“, heißt es in einer E-Mail von Rolf Mützenich an die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, die dem „vorwärts“ vorliegt. Darin schlägt der SPD-Fraktionsvorsitzende die Abgeordnete aus Brandenburg als neue Vizepräsidentin des Bundestages vor. Der Fraktionsvorstand habe sich bereits mehrheitlich für Ziegler als Nachfolgerin von Thomas Oppermann ausgesprochen, der das Amt bis zu seinem plötzlichen Tod vor wenigen Tagen inne hatte.

Ziegler: „Eine riesengroße Ehre für mich“

„Rolf Mützenich ist letzte Woche mit dem Vorschlag auf mich zugekommen. Es hat mich sehr überrascht, aber es ist natürlich eine riesengroße Ehre für mich, gerade als Ostdeutsche“, berichtet Ziegler im Gespräch mit dem „vorwärts“. Auch Mützenich argumentiert, dass die Wahl des Bundestagspräsidiums ein besonderer Moment sei und im 30. Jahr der Einheit mit einer öffentlichen Botschaft einhergehen solle. Dagmar Ziegler gehört dem Bundestag seit 2009 an. Zuvor war sie unter den Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck insgesamt neun Jahre lang als Landesministerin in Brandenburg tätig, davon zunächst vier Jahre als Finanzministerin.

Nach der Landtagswahl 2004 war sie für den Bereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zuständig. Ihren Bundestagswahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I gewann die 60-Jährige 2009 direkt und zog anschließend zweimal über die Landesliste der brandenburgischen SPD ins Parlament ein.

Im Herbst 2021, nach der kommenden Wahl, ist für Ziegler im Bundestag Schluss. Das hatte sie bereits im Dezember vergangenen Jahres öffentlich verkündet. Und an diesen Plänen hat sich auch durch ihre Nominierung als Bundestagsvizepräsidentin nichts geändert. Doch bis dahin wolle sie – die Wahl vorausgesetzt – für Demokratie und Parlamentarismus speziell in Ostdeutschland einstehen. „Ich möchte das sehr gerne nach außen tragen und ganz viele Termine wahrnehmen“, sagt Ziegler. Denn ihre Nominierung – als zweite ostdeutsche Sozialdemokratin nach Wolfgang Thierse – sei „für die Ostdeutschen eine mutmachende Sache“.

Botschafterin für Ostdeutschland

Bislang ist Ziegler Mitglied im Ältestenrat und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zudem ist sie eine von drei Sprecher*innen des Seeheimer Kreises, der pragmatisch orientierten Strömung innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Mützenich hebt darüber hinaus hervor: „Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Dagmar engagiert und verlässlich für unsere Fraktion. Sie verfügt über einen großen politischen Erfahrungsschatz und kennt den Parlamentsbetrieb sehr gut. Dagmar wäre eine gute Botschafterin für eine mutige und engagierte Zivilgesellschaft in den ostdeutschen Bundesländern.“

Zieglers Wahl sei für Mützenich ein Zeichen, dass sich die SPD im 30. Jahr der Deutschen Einheit öffentlich noch stärker zu ihrer gesamtdeutschen Verantwortung bekenne und an die sozialdemokratische Gründungszeit des wiedervereinigten Deutschlands anknüpfe. „Mit Dagmar Ziegler als Vizepräsidentin des Bundestages können wir den ostdeutschen Bundesländern erneut ein öffentliches Gesicht geben – und dies auch vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr“, wirbt Mützenich.

Ortleb soll Parlamentarische Geschäftsführerin werden

Seit 2013 ist Ziegler bislang Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Dieses Amt soll nach Mützenichs Wunsch künftig Josephine Ortleb übernehmen. Die junge Frau aus dem Saarland gehört dem Bundestag seit 2017 an und wurde im Wahlkreis Saarbrücken direkt gewählt. Zudem ist Ortleb auf Bundesebene Beisitzerin im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF). „Sie könnte in den entscheidenden letzten Monaten der Legislaturperiode die Verantwortung für die immer wichtigere Arbeit im Bereich der sozialen Medien und des Newsrooms übernehmen“, schlägt Mützenich vor.

Zudem solle Ortleb zusammen mit anderen die Politik für Frauen stärken. „Josephine beherrscht die Stärken der neuen Medien in besonderer Weise und nutzt sie verantwortungsvoll und mit großem Erfolg auch in ihrer eigenen Arbeit.“ Ihre Wahl würde aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden außerdem bedeuten, sein Versprechen einzulösen, mehr jüngere Fraktionsmitglieder und mehr Frauen in Führungsverantwortung zu bringen.