SPD-Sieg in Niedersachsen: Ein erster Schritt

Kommentar

Die SPD kann noch Wahlen gewinnen. Dass sie es so fulminant wie in Niedersachsen kann, wo sie innerhalb weniger Wochen einen deutlichen Vorsprung der CDU ins Gegenteil verkehrte, ist dabei für die Sozialdemokraten besonders schön. Der Wahlsieg der niedersächsischen SPD muss schon deshalb speziell gewürdigt werden. Die Sozialdemokraten – allen voran Stephan Weil – haben aus der Not der verlorenen rot-grünen Mehrheit eine Tugend gemacht und sensationell gewonnen.

Die SPD kann sich nun in Ruhe erneuern

Über die niedersächsischen Landesgrenzen hinaus sollte dieser Wahlsieg allerdings nicht zu viel Euphorie entfachen. Denn noch sitzt den Sozialdemokraten das historisch schlechte Abschneiden bei der erst drei Wochen zurückliegenden Bundestagswahl in den Knochen. SPD-Chef Martin Schulz hat deshalb recht, die Mütter und Väter des Wahlsiegs in Niedersachsen zu suchen.

Der Sieg der niedersächsischen Sozialdemokraten ist der erste, den die SPD in diesem Jahr verbuchen kann. Das ist erfreulich und wird es der Partei ermöglichen, die dringend notwendige Debatte über die Erneuerung in Ruhe führen zu können. Das ist an diesem Abend ein weiterer Grund zur Freude.

Gute Laune kann nicht schaden

Klar ist aber auch: Der Wahlsieg in Niedersachsen ist nur ein allererster Schritt auf einem langen Weg zur Neuaufstellung der Sozialdemokratie in Deutschland. Ein wenig gute Laune kann dabei jedoch nicht schaden.