SPD rechnet vor: Wer wie von den Entlastungspaketen profitiert

Sie sind Arbeitnehmer*in, selbstständig, Renter*in oder in Ausbildung? Mit oder ohne Kinder unter 25 Jahren? Sie verbrauchen Gas, z.B. zum Heizen? Drei Entlastungspakete hat die Bundesregierung in diesem Jahr auf den Weg gebracht, um die Menschen in Deutschland zu unterstützen. Allein das dritte und letzte Paket, beschlossen Anfang September, umfasste 65 Milliarden Euro. Zusammen mit den beiden vorherigen wuchs damit das Gesamtvolumen auf beinahe 100 Milliarden an. Darin enthalten sind Einmalzahlungen, Entlastungen bei den Einkommensteuern, eine Strompreisbremse und Vieles mehr.

Doch wer profitiert von den Maßnahmen eigentlich? Und wie viel an Unterstützung ist zu erwarten? Wer diese Fragen mit wenigen Klicks beantwortet haben will, für den gibt es jetzt auf spdde eine schnelle Übersicht mit dem Entlastungsbot.