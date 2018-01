Wie SPD-Politiker Lothar Binding die Sondierung erklärt

Genau 28 Seiten umfasst das Sondierungspapier von SPD und Union. Den SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding haben dazu viele Fragen auf Facebook erreicht. So viele Fragen, dass er sich am vergangenen Montag in einem Live-Video zu Wort meldete.

Unaufgeregte Erläuterungen

Rund 22 Minuten lang beantwortete er alle Fragen, die aufkamen, beispielsweise zu Europapolitik und Klima aber auch zu SPD-Positionen an sich. Angenehm ist dabei seine ruhige und sachliche Art. Zugespitzte Kommentare sind Bindings Sache nicht. Er verbirgt sich auch nicht hinter Wortkaskaden. Dafür sind seine Ausführungen und Standpunkte verständlich, sie machen Zusammenhänge offensichtlich.

Dieser Stil kommt offenbar an. „Die Resonanz auf das Video war sehr positiv“, sagt Lothar Binding. Rund 2000 Menschen haben sich die Sendung, die auch nach der Live-Übertragung abrufbar ist, bislang angesehen. Für den 67-Jährigen ist damit klar, dass der direkte Austausch bei den Bürgern Anklang finde.

Es ist nicht das erste Mal, dass der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in den sozialen Medien präsent und erfolgreich ist. Lothar Binding ist bekannt für seine Youtube-Videos, in den er Fachbegriffe aus Wirtschaft und Finanzen erklärt. Zur besseren Veranschaulichung – beispielsweise der kalten Progression – nimmt er auch mal einen Zollstock oder ein Flipchart zu Hilfe. Bislang sind auf diese Weise rund 25 Filme entstanden.

#FragLothar

„Wer um Zustimmung wirbt, muss seine Politik erklären“, findet er. Zu diesem Ansatz gehören auch seine Interviews mit anderen Politikern zu aktuellen Themen, die er unter #Lotharfragt ins Netz stellt.

Irgendwann reichte ihm die einseitige Ausrichtung des Formats nicht mehr. „Ich dachte mir, wer fragen kann, sollte auch antworten können.“ Das Resultat: #FragLothar. Unter diesem Hashtag können die Bürger ihn, den Bundestagsabgeordneten, befragen. Damit dies auch geschieht, ruft er in den sozialen Medien dazu auf.

Fortsetzung angekündigt

In zwei Whatsapp-Sprechstunden stellte sich Binding bisher zwei Mal Fragen, zu den Themen Finanzmarkt und Steuern. Für die aktuelle Live-Sendung zu den Sondierungsergebnissen nutzte er hingegen Facebook.

„Die persönliche Ansprache hat so gut funktioniert, dass ich das öfter machen möchte“, sagt der 67-Jährige. Auf diese Weise könne er kurzfristig auf Themen reagieren, die „eine besondere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft“ haben. Dies ist zurzeit der Fall mit den Sondierungsgesprächen und der Debatte um die nächste Bundesregierung. Lothar Binding haben dazu dermaßen viele Fragen erreicht, dass er bereits ein zweites Frage-Antwort-Video auf Facebook angekündigt hat.