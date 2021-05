SPD-Parteitag: „Tag eins unserer Aufholjagd für die Bundestagswahl“

+++ Der Artikel wird laufend aktualisiert +++

Punkt 11 Uhr geht es los. „Heute ist Tag eins unsere Aufholjagd für die Bundestagswahl“, sagt Lars Klingbeil. Der Generalsekretär eröffnet damit den ersten digitalen Parteitag in der Geschichte der SPD. Während Klingbeil im „CityCube“ auf dem Berliner Messegelände auf der Bühne steht, sitzen 600 Delegierte überall im Land vor dem Computer. Auch die Abstimmungen über Wahlprogramm und Kanzlerkandidat werden auf diesem Weg erfolgen.

„Olaf Scholz und die SPD haben einen Plan“, sagt Klingbeil. „Zukunftsprogramm“ lautet der Titel. Entstanden ist der Entwurf für das Bundestagswahlprogramm in den vergangen zehn Monaten unter enger Beteiligung der SPD-Mitglieder und weiterer Engagierter. „Das ist euer Programm“, sagt Lars Klingbeil an die Mitglieder gerichtet. Die SPD mache damit deutlich: „Wir wollen gestalten, was vor uns liegt.“

„Unserer Geschichte verpflichtet uns zu Haltung.“

Dabei könne auch der Blick in die Vergangenheit helfen. Auf den Tag genau 75 Jahre zuvor hat sich die SPD in Hannover zu ihrem ersten Parteitag nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen. Zwölf Jahre Nazi-Herrschaft hatten Millionen Menschen das Leben gekostet. „Unserer Geschichte verpflichtet uns zu Haltung“, betont Lars Klingbeil. Das gelte gerade in einer Zeit, in der rechte Ideologie und Hetze wieder auf dem Vormarsch sei.

Besonders begrüßt Lars Klingbeil deshalb Frank Ullrich. Der Biathlon-Olympiasieger tritt im Herbst bei der Bundestagswahl gegen den früheren Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen an, der wiederholt mit rechten Parolen aufgefallen ist. „Wir sind stolz darauf, dass du einer von uns bist“, sagt Klingbeil an Frank Ullrich gewandt und verspricht: „Wir werden an deiner Seite kämpfen.“

Parteivorsitzende blicken auf Zukunftsprogramm

Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans blickten zu Beginn ihrer Rede zunächst einmal zurück: Tausende Genoss*innen hatten sich in den vergangenen Monaten an dem Zukunftsprogramm beteiligt, Beiträge geliefert, diskutiert, ergänzt. Daraus wurde nach rund einem Jahr nun das Programm für den Bundestagswahlkampf, über das heute entschieden wird. „Kurz aber nicht dünn", sei es geworden, lobt Norbert Walter-Borjans, verständlich und erklärbar - und auch Saskia Esken sagt: „Heute können wir mit Stolz sagen: Wir haben geschafft, was wir uns vorgenommen haben.“

Das Programm vereine eine starke, sozialdemokratische Erzählung, einen klaren Kompass, so Esken. Die SPD, so Walter-Borjans weiter, denke eben alles gemeinsam: Fortschritt und Wohlstand, Frieden. „Das ist unser Weg in die Zukunft“, so Esken - die beiden Parteivorsitzenden wechselten sich in ihrer Rede immer wieder ab. Einen Lob hat Esken auch an das Personal im Willy-Brandt-Haus, das in den kommenden Wochen eine „Programmmatrix" erstellt hatte, sodass sich jede*r digital gut durch das Programm navigieren kann – je nach Informationsbedürfnis und persönlichen Fragen an das Zukunftsprogramm der SPD.