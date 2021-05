SPD-Parteitag: „Ich bin sicher, wir werden positiv überraschen.“

Am Sonntag veranstaltet die SPD den ersten digitalen Parteitag in ihrer mehr als 150-jährigen Geschichte. Sind Sie aufgeregt?

Ich freue mich sehr, das wird auf jeden Fall ein spannender Tag. So ein digitaler Parteitag ist ja eine ganz neue Herausforderung für unser Team im Willy-Brandt-Haus, aber auch für die Delegierten zu Hause an den Bildschirmen. Ich bin sicher, wir werden positiv überraschen. Mit dem Parteitag und der Verabschiedung des Zukunftsprogramms machen wir den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Bundestagswahl. Und wir werden als Partei ein starkes Signal der Geschlossenheit für unseren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz aussenden, davon bin ich überzeugt.

Eine gewisse Generalprobe gab es ja Ende vergangenen Jahres mit dem Debattencamp, das bereits komplett digital stattgefunden hat. Welche Lehren haben Sie daraus für den Parteitag gezogen?

Das Debattencamp war eine gute Feuerprobe mit fast 7.000 Teilnehmern, die online dabei waren. Der Parteitag wird noch mal eine größere Nummer. Es ist toll, dass die Genossinnen und Genossen diese neuen Wege mit uns gehen und das digitale Angebot so gut annehmen.

Parteitage leben auch immer von der Atmosphäre und den Emotionen – gerade, wenn es um die Nominierung eines Kanzlerkandidaten geht. Kann so eine Stimmung digital überhaupt aufkommen?

Darüber haben wir im Vorfeld auch viel nachgedacht und ich denke gute Lösungen gefunden. Wir haben einige interaktive Elemente, die Stimmung bei den Delegierten und beim Publikum zu Hause machen werden. Ich möchte da noch gar nicht zu viel verraten. Am wichtigsten ist aber die Rede von Olaf Scholz. Er wird als Kanzlerkandidat nun die Richtung für die kommenden Monate vorgeben.

Neben der Nominierung von Olaf Scholz wird am Sonntag auch das Zukunftsprogramm für die Bundestagswahl beschlossen. Wie werden die Abstimmungen digital ablaufen?

Das wird sehr ähnlich ablaufen, wie auf einem analogen Parteitag. Die Antragskommission wird ihre Berichte zu den einzelnen Kapiteln vorstellen, es folgen Redebeiträge und dann können die Delegierten über „OpenSlides“, ein digitales Antragssystem, abstimmen. Das Tagespräsidium trägt die Ergebnisse einzeln vor und am Ende gibt es eine große Schlussabstimmung, die wir dann auch grafisch für alle im Livestream darstellen.