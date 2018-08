SPD-Mitglieder wünschen sich Sicherheit und soziale Teilhabe

Ein bürgerfreundlicher Staat, der Sicherheit und soziale Teilhabe ermöglicht – das ist für die SPD-Mitglieder das mit Abstand wichtigste Zukunftsthema, um das sich die Partei vordringlich kümmern muss. Zu diesem Ergebnis kommt die zweite Online-Befragung zum programmatischen Erneuerungsprozess der SPD, die im Juli und August stattfand. Rund 50.000 Mitglieder beteiligten sich an der Umfrage. Fast 46 Prozent stimmten demnach für das Thema bürgerfreundlicher Staat.

Soziale Absicherungen für die Zukunft

Danach folgen „Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Die Arbeit von morgen“ (19 Prozent), „Deutschlands Rolle in einer sich rasant verändernden Welt“ (18 Prozent) sowie „Wohlstand, Wachstum, Wertschöpfung – der sozialdemokratische Weg“ mit 15 Prozent.

Als zentral für die Zukunft des bürgerfreundlichen Staates sehen 62 Prozent Antworten auf die Frage „Wie sehen die sozialen Absicherungen der Zukunft aus?“ und „Wie können wir für unsere Demokratie begeistern und wie repräsentativ ist unsere Demokratie?“ (50 Prozent).

Neue Arbeitswelten

Im Themenbereich „Arbeit von morgen“ wird es von über 68 Prozent der Befragten als sehr dringlich wahrgenommen, Spielregeln für die neue Arbeitswelt zu erarbeiten. 53 Prozent wünschen sich auf die Frage, wie Selbstbestimmung und Beteiligung in der Arbeitswelt der Zukunft aussehen soll, eine Antwort.

Teilnehmer, die zu den Themen „Wohlstand, Wachstum, Wertschöpfung – der sozialdemokratische Weg“ befragt wurden, äußerten, dass ihnen vor allem die Frage, wie sich unsere Wirtschaft ökonomisch erfolgreich, ökologisch verträglich und sozial verantwortlich entwickeln kann, wichtig sei. (44 Prozent).

Beteiligung lokal und digital

47 Prozent aller Beteiligten wollen sich in die Diskussion zur Erneuerung der SPD in ihrem Ortsverein einbringen, 39 Prozent sich online beteiligen. Ende August analysierte der Parteivorstand die von den Mitgliedern in der Befragung vorgenommenen Gewichtungen. Sie fließen in die weitere Arbeit zur programmatischen Erneuerung ein.

SPD-Mitglieder, die in Zukunft auch an den Online-Befragungen teilnehmen wollen, können ihre Daten ganz einfach per Online-Formular hinterlegen.