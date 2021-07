Warum die SPD auf Mallorca für Corona-Impfungen wirbt

Da dürften viele Deutsche, die gerade auf Mallorca Urlaub machen, zweimal hinschauen. Auf großen Plakatwänden werden sie in ihrer Muttersprache angesprochen. Neben einer überdimensionalen Ampulle mit Corona-Impfstoff steht der Satz „Schatzi, schenk mir ne Dosis!“ in Anlehnung an den am Ballermann beliebten Hit „Schatzi, schenk mir ein Foto!“. Ein zweites Motiv zeigt neben der Ampulle ein glückliches Pärchen im Urlaub und dazu die Sätze „Ein kleiner Pieks für dich. Ein großer Schritt zur Normalität.“ Etwas kleiner findet sich auch eine Übersetzung auf Spanisch.

Mehr Normalität für alle

Hinter den Plakaten steckt die SPD. Deren Logo ist auch groß mit abgedruckt. „Viele sind gerade auf Mallorca im Urlaub, da ist es doch logisch, dass wir auch hier für den Kampf gegen Corona werben“, begründet Generalsekretär Lars Klingbeil die bisher einmalige Kampagne. „Es geht jetzt darum, noch mehr Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen“, sagt Klingbeil. Dazu sollen die Plakate einen Beitrag leisten. „Dann kann es noch mehr Normalität für uns alle geben, auch im Urlaub.“

Impfen. Und um darauf aufmerksam zu machen, muss man die Sprache der Bürger sprechen und sie dort ansprechen, wo sie sich aufhalten: In der Urlaubszeit auch am Ballermann.



Nach Angaben der Agentur Brinkert Lück, die auch die SPD-Kampagne zur Bundestagswahlkampf verantwortet, stehen mehrere der Plakate rund um die Inselhauptstadt Palma, vor allem an der bei Party-Tourist*innen beliebten Playa de Palma.