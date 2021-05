SPD in Halle: Erst #unteilbar-Demo, dann Ostkonvent

Am Samstag folgt die SPD dem Aufruf des Bündnisses #unteilbar Sachsen Anhalt in Halle. Worum geht‘s?

Der Aufruf des Bündnis formuliert das Ziel einer solidarischen Gesellschaft der Vielen und strebt eine lebenswerte Zukunft an, die wir über klimagerechte, antirassistische und demokratische Wege erreichen wollen. Das sind ur-sozialdemokratische Kernforderungen. Wir Sozis aus Halle werden an zwei Standorten das Band der Solidarität unterstützen.

Einen Tag später startet am Sonntag der SPD-Ostkonvent. Ist der „Ost-Blick“ noch zeitgemäß?

Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die innere Einheit Deutschlands immer noch nicht vollendet. Die Wirtschaftslage und die Einkommen unterscheiden sich weiterhin stark, für bestimmte Gruppen von Rentner:innen sind weiterhin Fragen zum Beispiel hinsichtlich ihrer Zusatzrenten offen. Hier bestehen große Erwartungen an die SPD.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang Respekt für Sie?

Respekt ist für mich, die Lebensleistung von Menschen in Ost und West gleichermaßen zu würdigen und die Verschiedenheit von Biografien zu achten. Als Volkspartei haben wir den Anspruch, die Bevölkerung in ganzer Breite zu wertschätzen. Das ist insbesondere für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft entscheidend. Wir sehen Spaltungstendenzen im Land, die mich beunruhigen.