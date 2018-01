SPD geht zuversichtlich und geschlossen in Koalitionsverhandlungen

In Berlin starten an diesem Freitag die Koalitionsverhandlungen von SPD und Union. Am Vormittag trifft sich im Konrad-Adenauer-Haus eine Spitzenrunde von SPD, CDU und CSU. Für die sozialdemokratische Seite sitzen am Verhandlungstisch der Parteivorsitzende Martin Schulz, die SPD-Fraktionschefin im Bundestag Andrea Nahles, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und die drei stellvertretenden Parteivorsitzenden und Landesregierungschefs Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz), Olaf Scholz (Hamburg) und Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern). Die sechs bilden künftig die SPD-Mitglieder in der so genannten „Kleinen Runde“, dem Spitzengremium der drei Parteien während der Koalitionsverhandlungen.

Schulz: Zügig aber ohne Hektik verhandeln

SPD-Chef Martin Schulz geht zuversichtlich in die Gespräche. Nach der Klausurtagung des SPD-Präsidiums zusammen mit den SPD-Bundesministern und Landesregierungschefs am Donnerstag stellte Schulz klar, man werde sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen. In den nächsten beiden Wochen werden man „zügig verhandeln“, dabei aber nicht in Hektik verfallen. Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit. Schulz betonte, die SPD werde die Koalitionsverhandlungen mit der Union „in großer Geschlossenheit“ führen. „Alles in allem gehe ich optimistisch in die Verhandlungen“, so der Parteivorsitzende. Vor dem Konrad-Adenauer-Haus sagte Schulz am Freitag, die EU brauche angesichts der Herausforderungen aus China und den USA „ein starkes proeuropäisches Deutschland“. Er betonte: „Das wird es nur geben mit einer sozialdemokratischen Beteiligung in der Bundesregierung.“

Auch SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zeigte sich am Freitag im ZDF-Morgenmagazin zuversichtlich. Sie äußerte die Erwartung von Zugeständnissen der Union in den Verhandlungen. Die Forderungen der SPD in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug von vorübergehend schutzbedürftigen Flüchtlingen und bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen seien „wichtige Anliegen“, die „gut begründet“ seien. „Und deswegen bin ich auch voller Mut, dass wir da viel rausholen“, sagte Nahles.

18 Arbeitsgruppen klären die Inhalte

Am Donnerstag hatte die SPD die Zusammensetzung ihres Verhandlungsteams geklärt. 18 inhaltliche Arbeitsgruppen wird es geben. Folgende Verhandlungsleiter der SPD wurden bestimmt.