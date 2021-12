SPD-Fraktion: Das sind die Sprecher*innen der Ausschussarbeitsgruppen

Nun stehen auch in der SPD-Bundestagsfraktion die Sprecher*innen der Ausschussarbeitsgruppen fest. Darunter sind einige alte Bekannte: Beispielsweise bleibt Nils Schmid aus Baden-Württemberg außenpolitischer Sprecher. Der südhessische Abgeordnete Jens Zimmermann fungiert auch künftig als Sprecher für den Bereich Digitales. Christian Petry, Generalsekretär der saarländischen SPD, fungiert auch künftig als europapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Neu im Amt sind dagegen unter anderem Heike Baehrens aus Baden-Württemberg als gesundheitspolitische Sprecherin sowie Sebastian Hartmann aus Nordrhein-Westfalen als innenpolitischer Sprecher.

Zum ersten Mal in ihre jeweiligen Ämter gewählt wurden auch drei neue SPD-Bundestagsabgeordnete: Sanae Abdi, vor ihrem Einzug ins Parlament für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Bonn tätig, ist entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sonja Eichwede, zuvor Richterin in Brandenburg, ist rechtspolitische Sprecherin. Zudem wird Axel Echeverria, direkt gewählter Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, SPD-Obmann im Petitionsausschuss.

Die Sprecher*innen im Überblick

Angelegenheiten der Europäischen Union:

Christian Petry

Arbeit und Soziales:

Martin Rosemann

Außenpolitik:

Nils Schmid

Bildung und Forschung:

Oliver Kaczmarek

Digitales:

Jens Zimmermann

Ernährung und Landwirtschaft:

Susanne Mittag

Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

Leni Breymaier

Finanzen:

Michael Schrodi

Gesundheit:

Heike Baehrens

Haushalt:

Dennis Rohde

Inneres:

Sebastian Hartmann

Klimaschutz und Energie:

Nina Scheer

Kultur und Medien:

Helge Lindh

Menschenrechte und humanitäre Hilfe:

Frank Schwabe

Petitionen:

Axel Echeverria

Recht:

Sonja Eichwede

Sicherheits- und Verteidigungspolitik:

Wolfgang Hellmich

Sport:

Sabine Poschmann

Tourismus:

Stefan Zierke

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz:

Carsten Träger

Verkehr:

Dorothee Martin

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung:

Johannes Fechner

Wirtschaft:

Bernd Westphal

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung:

Sanae Abdi

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen:

Bernhard Daldrup