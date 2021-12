SPD-Fraktion: Frank Ullrich soll Sportausschuss-Vorsitz übernehmen

„Der Bundestag kann ganz starke Akzente im Sportbereich setzen“, sagte Frank Ullrich schon während des Bundestagswahlkampfes. Das Ziel des früheren Biathleten, der 1980 bei den Olympischen Spielen in Lake Placid die Goldmedaille gewann und später die deutschen Männer als Bundestrainer zu zahlreichen Erfolgen führte, war klar: der Sportausschuss des Bundestages. Auf dem Weg dahin setzte sich Ullrich bei der Bundestagswahl deutlich gegen den Rechtspopulisten Hans-Georg Maaßen von der CDU durch und gewann seinen Wahlkreis in Südthüringen für die SPD mit 33,6 Prozent der Erststimmen.

Nun ist der 63-Jährige am Ziel angekommen: Die kommenden vier Jahre sitzt der Thüringer für die SPD im Sportausschuss. Und nicht nur das: Auf Vorschlag von Fraktionschef Rolf Mützenich hat die SPD-Bundestagsfraktion Ullrich am Dienstagnachmittag einstimmig als Vorsitzenden des Sportausschusses nominiert – einer von sieben Ausschüssen, die die Sozialdemokrat*innen in dieser Legislaturperiode führen werden. Neben Ullrich gehört aus der SPD-Fraktion künftig unter anderem auch die Präsidentin des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands Jasmina Hostert dem Sportausschuss an.

Michael Roth soll Auswärtigen Ausschuss leiten

Ein weiterer prominenter Sozialdemokrat soll künftig den Vorsitz des prestigereichen Auswärtigen Ausschusses einnehmen: Michael Roth. Der Nordhesse war von Dezember 2013 bis vergangenen Mittwoch acht Jahre lang Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt. Dem SPD-Parteivorstand gehört er seit 2017 an.

Nach 23 Jahren Europa in Bundestag+Bundesregierung, geht‘s jetzt für mich um’s große Ganze 🌍. Meine @spdbt hat mich heute einstimmig für den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses nominiert. Danke für das Vertrauen. Frieden+Freiheit weltweit brauchen Europa, Menschenrechte+Dialog. — Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) December 14, 2021

Auf Twitter schreibt Roth zu seiner Nominierung für den Ausschussvorsitz: „Meine SPD-Fraktion hat mich heute einstimmig für den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses nominiert. Danke für das Vertrauen. Frieden und Freiheit weltweit brauchen Europa, Menschenrechte und Dialog.“ Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, kommentiert: „Herzlichen Glückwunsch! Freut mich, auf diesem Posten künftig einen auch praktisch erfahrenen Außenpolitiker zu wissen.“

Drei bayerische Abgeordnete dürfen sich freuen

Freuen darf sich auch die bayerische Landesgruppe innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Mit Martina Stamm-Fibich, Bernd Rützel und Ulrike Bahr wurden gleich drei bayerische SPD-Abgeordnete als Ausschussvorsitzende nominiert. Stamm-Fibich soll künftig den Petitionsausschuss leiten, Rützel den Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie Bahr das für Familie, Frauen, Senioren und Jugend zuständige Gremium im Bundestag.

Das sozialdemokratische Septett komplettieren Udo Schiefner aus Nordrhein-Westfalen als Vorsitzender des Verkehrsausschusses sowie Katrin Budde aus Sachsen-Anhalt, die das für Kultur und Medien zuständige Gremium leiten soll.