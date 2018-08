SPD erhält musikalische Unterstützung

Immer wieder bekommt die „vorwärts“-Redaktion von Genossinnen und Genossen aus ganz Deutschland Lieder und Texte zum Thema SPD zugesendet. Die Parteimitglieder bekunden auf diesem Wege nicht nur ihre Solidarität, sondern versuchen bewusst wichtigen Themen wie den sozialdemokratischen Werten musikalisch Gehör zu verschaffen.

Werte neu verpacken

Liedermacher und SPD Mitglied Kurt Nickel sagt: „Bei einem netten Lied mit einer schönen Melodie hören die Menschen vielleicht besser und lieber zu, als bei einer gewöhnlichen Rede.“ Außerdem wolle er seine Partei in einer Zeit des Umbruchs unterstützen. „Vielleicht muss man die richtigen Werte einfach neu verpacken“, findet Nickel.

Auch Reinhold Britting, Vorsitzender seines Ortsvereins Cadolzburg in Mittelfranken, hat sich entschieden, die SPD mit seiner Musik zu unterstützen. Er freut sich, dass auch andere Parteigenossen auf diese Idee gekommen sind. „Die meisten von uns machen das wohl nicht professionell, sondern einerseits aus Spaß an der Musik, andererseits, gerade wenn es sich um politische Texte handelt, auch um damit politisch etwas zu erreichen“, so Britting. Er findet, dass dem politischen Song wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte und sagt: „Die Partei hat es gerade jetzt sehr nötig!“ Er sehe das Lied auch als positive Öffentlichkeitsarbeit für die SPD. „Ich dachte mir, dass es gut wäre, wenn es einen Song gäbe, der aktiv zur Mitgliedschaft in der SPD aufruft“, erklärt der Hobbymusiker.

© Privat Reinhold Britting ist musikalisch und politisch sehr aktiv. Sein Lied über die SPD verbindet beide Leidenschaften.

Kompositionen kommen gut an

Die Idee für das Lied ist Britting ganz spontan gekommen, so wie es bei all seinen Liedern der Fall ist. „Die Inspiration kommt einfach aus heiterem Himmel. Ich hatte auch schnell eine schöne Melodie zum Text im Kopf.“

Brittings Komposition wurde von seinem Ortsverein sehr positiv aufgenommen. „Ich bin beim Sommerfest unseres Ortsvereins mit meiner Anlage aufgetreten und habe damit unter anderem auch das Lied für die SPD gespielt. Der Erfolg hat mich selbst überrascht - Standing Ovations“, berichtete Britting. Kurt Nickels selbstkomponierter Song kam nicht nur in seinem Ortsverein, sondern auch auf Facebook sehr gut an. „Mein Video wurde mehrere hundert Mal aufgerufen. Ich habe sehr viele positive Reaktionen erhalten,“ berichtet Nickel. Nun wolle er versuchen, das Lied auf der Videoplattform YouTube hochzuladen.

Politische Ereignisse als Inspirationsquelle

Reinhold Britting hat zwar aktuell noch kein weiteres SPD-Lied geplant, schließt aber nicht aus, dass er nochmal einen Song für die Partei komponieren wird. Er sagt: „Ich bin schon lange Musiker und schreibe Texte. Ein aktuelles politisches Ereignis könnte durchaus auch zur Folge haben, dass ich mich nochmal inspiriert fühle und ein weiteres Stück über die SPD schreibe.“