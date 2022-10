SPD-Erfolg in Niedersachsen: Dritte Amtszeit für Stephan Weil

Es sieht gut aus für den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD). Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF geht er mit einer klaren Führung aus den Wahlen zum niedersächsischen Landtag hervor. Danach kommt der 63-jährige Weil, der das Land seit knapp zehn Jahren regiert, auf 33,2 bis 33,3 Prozent Stimmen. „Unter diesen Bedingungen so viel Zustimmungen zu haben, das macht mich froh und stolz, das nehme ich sehr persönlich“, sagt Weil noch am Wahlabend. „Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemand anders sonst“, betont er.

Rot-Grün wahrscheinlich

Trauer hingegen beim bisherigen Koalitionspartner CDU: Mit gerade einmal 28 Prozent liegt Herausforderer Bernd Althusmann weit abgeschlagen hinter der SPD. Es ist das schlechteste Wahlergebnis der CDU seit 1959. Daraus zieht Althusmann noch am Wahlabend Konsequenzen und will sich als Landesparteivorsitzender seiner Partei zurückziehen.

"Wir haben gekämpft und wir haben heute Abend gewonnen", so @stephanweil @spdnds. Es bewege ihn, "dass in dieser Zeit voller Sorgen so viele Menschen der SPD in Niedersachsen vertrauen". Das Ergebnis sei nicht selbstverständlich. #Niedersachsenwahl pic.twitter.com/2fmf6YkCtw — phoenix (@phoenix_de) October 9, 2022

Zulegen konnten die Grünen mit ihrer Fraktionsführerin Julia Willie Hamburg. Sie liegen bei 13,8 bis 14 Prozent und fahren damit das beste Ergebnis bisher in Niedersachsen ein. Laut Parteichefin Ricarda Lang steht ihre Partei für Gespräche über eine rot-grüne Koalition in Niedersachsen bereit. Das entspricht auch der Präferenz des Wahlsiegers Stephan Weil. Der hatte bereits vor der Wahl deutlich gemacht, dass ihm ein rot-grünes Bündnis lieber wäre. „Wenn ich die Chance habe, möchte ich gerne eine rot-grüne Landesregierung bilden“, bestätigt Weil. Damit stünde die letzte große Koalition Deutschlands am Ende.

FDP bangt um Einzug in den Landtag

Ein Regierungswechsel weg von der großen Koalition hin zu Rot-Grün ist wahrscheinlich, aber noch nicht sicher. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagt nach den ersten Hochrechnungen, es gelte jetzt abzuwarten bis zum amtlichen Endergebnis. Die SPD habe sich einen Regierungswechsel zum Ziel gesetzt „und das könnte funktiernieren“, so Kühnert. Dabei spielt auch eine Rolle, ob die FDP den Sprung ins Parlament schafft. Denn sie und ihr Spitzenkandidat Stefan Birkner ist neben der CDU die zweite Verliererin an diesem Wahlabend. Mit 4,9 bis fünf Prozent muss die FDP um einen Wiedereinzug in dan Landtag von Niedersachsen zittern.

Hinzu gewonnen hat dagegen die AfD. Sie liegt nach bisherigen Hochrechnungen bei 11,7 Prozent. Für Stephan Weil „der ganz große Wermutstropfen an diesem Abend“. Viele Menschen hätten diese Partei aus Protest gewählt, so Weil. „Es wird unsere Aufgabe sein, durch gute Politik und gute Kommunikation, Vertrauen zurückzugewinnen.“ Die Linken scheitern mit 2,5 bis drei Prozent an der Fünfprozenthürde.

Glückwünsche an Stephan Weil gibt es viele an diesem Abend, auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der schreibt via Twitter: „Die Bürgerinnen und Bürger trauen Dir zu, Niedersachsen auch in Zukunft mit Plan voranzubringen. Ich auch – Niedersachsen bleibt in guten Händen.“

Herzlichen Glückwunsch, @stephanweil!



Das Ergebnis der #LTWNDS2022 spricht eine klare Sprache: Die Bürgerinnen und Bürger trauen Dir zu, Niedersachsen auch in Zukunft mit Plan voranzubringen. Ich auch – #Niedersachsen bleibt in guten Händen. — Olaf Scholz (@OlafScholz) October 9, 2022

SPD-Chefin Saskia Esken erklärt, dass die Wahl in Niedersachsen auch eine Wahl zwischen der solidarischen und verantwortungsvollen Politik der SPD auf der einen Seite und der Politik von Friedrich Merz auf der anderen Seite war. „Wer in diesen schwierigen Zeiten aus parteitaktischen Gründen Spaltung betreibt, Menschen gegeneinander ausspielt, dem sollte keine Verantwortung für dieses Land übertragen werden. Die einzigen, die von Spaltung profitieren, sind rechtsradikale Parteien“, so Esken. Für den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil stärkt der Erfolg von Stephan Weil die SPD auch im Bund. Es sei „ein gemeinsamer Erfolg - ein Erfolg, der auch uns hier auf Bundesebene gut tut“, betont Klingbeil.

Beim Stand der Hochrechnung von 21 Uhr käme Rot-Grün auf 78 von insgesamt 142 Stimmen, wenn die FDP ihren Einzug in den Landtag verpasst. Sie liegt zu diesem Zeitpunkt bei 4,9 Prozent der Stimmen.