SPD-Debattencamp: Walter-Borjans plädiert für Wohlstand mit Anstand

„Solidarität in Zeiten von Corona“

Wird die Corona-Krise die Gesellschaft zusammenschweißen oder auseinanderreißen? Gemeinsam mit verdi-Vizechefin Andrea Kocsis und dem Historiker Dietmar Süß diskutiert SPD-Parteivize Hubertus Heil über Solidarität in Zeiten von Corona. Dabei erinnert Süß an Kurt Eisner, der seiner Zeit den Solidaritätsbegriff als Baumeister einer neuen Gesellschaftsordnung beschrieb und der wie kein anderer die Sozialdemokratie geprägt hat. Der gleichzeitig aber auch Ausdruck politischer Kämpfe um Verteilungsfragen und Fragen sozialer Ungleichheit sei.

Um Verteilungsfragen ging es auch bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Andrea Kocsis berichtet von einem hohen Mobilisierungsgrad durch die Digitalisierung. In beiden großen Tarifrunden hätten so viel mehr Menschen teilgenommen als früher. Und auch wenn das Pflegepersonal besonders im Vordergrund stand, habe es eine große Zustimmung für das Ergebnis gegeben. Für sie ein Zeichen großer Solidarität, betont sie.

Für Bundesarbeitsminister Heil zeigt sich „in der Krise auch der Charakter“. Gemeinsam mit verdi kämpfe er in der Pflege für einen Tarifvertrag, den er allgemeinverbindlich erklären kann. Denn es müsse mehr für das Pflegepersonal geben als Applaus. Insgesamt sehe er bei systemrelevanten Berufen deutliches Verbesserungspotenzial.

Es brauche Mitgefühl und Empörung, um den Mangel an Solidarität in der Gesellschaft zu sehen, sagt Heil. Als Beispiel verweist er auf die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Er sei froh, dass in der kommenden Woche das Arbeitsschutzkontrollgesetz den Bundestag passiere.

Man müsse diese Auseinandersetzungen jetzt führen, ist Heil überzeugt. Politisch sei es lebensnotwendig, eine realistische Zuversicht geben, dass man die Gesellschaft zum positiven ändern kann. Süß betont, dass Solidarität „keine einheitliche Harmoniesoße“ sei. Entscheidend sei die Frage: Für wen streiten wir eigentlich in der Krise? In den 1990er Jahren hatte der Begriff keine Hochkonjunktur, umso wichtiger sei es, ihn in der Krise zu stärken.

„Neue Chance für eine gerechtere Welt?“

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans plädiert dafür, dass Wohlstand und Anstand für ihn zusammengehören. Das umfasse zum einen die globale Gerechtigkeit: „Wir müssen uns auch bewusst sein, dass unser Wohlstand nur so hoch ist, weil andere für uns arbeiten. Deswegen sind 0,7 Prozent für Entwicklungszusammenarbeit eigentlich noch zu wenig.“ Es gehe aber auch um generationenumfassende Gerechtigkeit.

An diesem Punkt kommt Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future ins Spiel. Sie warnt: „Die ökologische Frage wird soziale Spaltungen hervorrufen, wenn wir sie nicht lösen.“ Die Klimakrise sei eine riesige soziale Krise, die weltweit soziale Ungleichheiten verschärfe, aber sich auch regional auswirke. Gleichzeitig biete der Kampf gegen den Klimawandel auch die Chance, erstmals regionalen und globalen Wandel sozial gerecht zu gestalten.

„Klimaschutz bedeutet Schutz der Menschen. Die Klimakrise verschärft Ungerechtigkeiten. Die Ärmeren leiden als erstes. Das stellt für die Demokratie eine Herausforderung dar. Und ehrlich gesagt: mir fehlen die politischen Visionen.“ @Luisamneubauer beim #spddc20 pic.twitter.com/bMWdgchpNk — SPD Parteivorstand (@spdde) December 12, 2020

Das ist auch der Generalsekretärin des Internationalen Gewerkschaftsbundes Sharan Burrow wichtig. Schon vor Corona habe die Globalisierung auf Profite durch Ausbeutung beruht. Durch Corona und die Klimakrise sei dieser Mechanismus noch einmal verschärft worden. Daher plädiert sie: „Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag.“ Deutschland sei insofern Vorreiter*in mit seiner „wunderbaren Tradition des sozialen Dialogs“.

Für Marcel Fratzscher, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), ist eine neue Balance zwischen Markt und Staat notwendig. „Wir brauchen einen guten Staat, der das reguliert, was Schaden anrichtet“, sagt er. Das zeige sich aktuell auch während der Corona-Pandemie. Diejenigen Länder mit einem starken Staat kämen besser durch die Krise. Das müsse die Lehre aus der Pandemie sein. Gleichzeitig brauche es mehr Offenheit und stärkere multilaterale Organisationen.

Olaf Scholz: „Wir haben den Plan für die Zukunft.“

In seiner ersten Rede als SPD-Kanzlerkandidat auf Bundesebene schlägt Olaf Scholz den Bogen von der Corona-Krise zu den Herausforderungen für die kommenden Jahre. Dabei stellt er für die SPD klar: „Wir sind nicht bei denen, die sich für etwas Besseres halten.“ Zum ausführlichen Bericht geht es hier.

Uns ist in Europa etwas gelungen, was nach der Finanzkrise nicht gelang: dass Europa solidarisch durch diese Krise kommt. Das ist vor allem der Verdienst der Sozialdemokratie. #spddc20 — Olaf Scholz (@OlafScholz) December 12, 2020

„Parteien müssen Orte der Zuversicht sein. Der Hoffnung. All das ist die SPD. Und all das wollen wir auch auf diesem #spddc20 zeigen. Nutzt diesen Tag, um euch einzubringen und mitzureden!“@larsklingbeil beim Debattencamp. Hier einschalten: https://t.co/2kMOoCKrh3 pic.twitter.com/xZ0C3ZNPHq — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) December 12, 2020

