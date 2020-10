SPD-Chef Walter-Borjans warnt vor neuem Shut-Down wegen Corona

Angesichts der sprunghaft steigenden Zahl von Corona-Infizierten in Deutschland ist der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans besorgt wegen eines möglichen zweiten Shut-Downs. Dieser wäre „wirtschaftlich und sozial verheerend“ warnt er auf Twitter. Die Lage sei ernst. Um einen erneuten Shut-Down zu vermeiden, müssten jetzt alle Verantwortung zeigen. „Jeder Verzicht auf nicht nötige Reisen, auf Kontakte, auf Alkohol in Gruppen und jede Minute mehr mit Maske ist Infektionsschutz“, so der SPD-Vorsitzende. Leide gehe das nur mit Kontrolle und Strafe. Für Walter-Borjans stellt die Ministerpräsident*innenkonferenz mit der Kanzlerin am Mittwoch einen Fortschritt dar. „Ob’s reicht, zeigt sich erst.“ Für Entwarnung gebe es auf jeden Fall keinen Anlass.

Anerkennung und Enttäuschung in der SPD-Fraktion

Auch aus der SPD-Bundestagsfraktion gibt es anerkennende Worte für das Treffen im Kanzleramt. „Es ist gut, dass sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs auf einheitliche Regeln zur Ausweitung der Maskenpflicht und zu Kontaktbeschränkungen in Abhängigkeit von den konkreten Infektionszahlen verständigt haben“, erklären die gesundheitspolitische Sprecherin Sabine Dittmar und die tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Gabriele Hiller-Ohm. Das schaffe mehr Klarheit und erhöhe die Transparenz von Entscheidungen in den Bundesländern. Wichtig sei auch die Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung.

Das Fortbestehen der Beherbergungsverbote bezeichnen die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten dagegen als „enttäuschend“. Diese seien „mit Blick auf den Infektionsschutz nicht begründbar und nur schwer umsetzbar“. Sabine Dittmer und Gabriele Hiller-Ohm weisen darauf hin, dass Beherbergungsunternehmen bereits jetzt über durchdachte Hygienekonzepte verfügen müssten, deren Einhaltung örtliche Behörden prüfen. „Beherbergungsverbote führen zu erheblichen Einschränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft“, kritisieren sie. „Den Flickenteppich von unterschiedlichen Landesregelungen werden wir hier leider weiter behalten.“ Das sei schädlich für die in der aktuellen Situation so wichtige Akzeptanz von notwendigen Eindämmungsmaßnahmen in der Bevölkerung.

Karl Lauterbach: Corona-Regeln ernst nehmen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bescheinigt im ZDF dem Treffen im Kanzleramt „einen Wert“. Das gelte besonders für die beschlossenen Maßnahmen zum Zweistufen-Warnsystem und für die Beschränkungen bei privaten Feiern. Zugleich warnte Lauterbach vor den täglich steigenden Infektionszahlen. Er appellierte an die Bürger*innen, die beschlossenen Corona-Regeln ernst zu nehmen. Trotz einer hohen Anzahl an Intensivbetten in Deutschland, würden die Todeszahlen in den nächsten Wochen weiter exponentiell steigen, warnt der SPD-Gesundheitsexperte. Er weist darauf hin, dass das Coronavirus im Vergleich zum Grippevirus eine 20 Mal höhere Sterblichkeitsrate aufweise.