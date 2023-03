SPD-Chef Klingbeil ruft Ampel auf, öffentlichen Streit zu beenden

Das Aus des Verbrennungsmotors, der Kohleausstieg oder das Auslaufen von Öl- und Gasheizungen: In den vergangenen Wochen gab es viel Konfliktpotenzial innerhalb der Ampel, begleitet von öffentlichen Äußerungen aller drei Partner*innen. Am Dienstag hatte sich Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck besonders deutlich zu Wort gemeldet und unter anderem das Durchstechen von Gesetzentwürfen an Medien kritisiert, „des billigen taktischen Vorteils wegen“ und „um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden“.

Klingbeil: „Müssen in einen anderen Arbeitsmodus kommen“

Am Rande einer Türkei-Reise hat sich am Mittwoch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil zu den Vorgängen geäußert und alle Ampel-Parteien aufgefordert, die öffentlichen gegenseitigen Vorwürfe zu beenden. „Der öffentliche Streit der vergangenen Tage, das gegenseitige Vorhalten, das ist nicht das, was wir gerade brauchen, um das Land voranzubringen“, sagte Klingbeil in Ankara.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP habe sich „große Ziele gesteckt“. Diese seien durch Russlands Krieg in der Ukraine „noch dringlicher geworden“, etwa der Umstieg auf Erneuerbare Energien. Die Regierung werde daran gemessen, ob es gelinge, diese Aufgaben zu lösen. „Und dafür müssen wir in einen anderen Arbeitsmodus kommen“, so Klingbeil. „Das ist ein Appell an alle drei Parteien in der Regierung. Diese öffentlichen Auseinandersetzungen müssen jetzt aufhören.“

Am Sonntag wollen Vertreter*innen von SPD, Grünen und FDP zu einem Treffen des Koalitionsausschusses zusammenkommen. Die Themen des Treffens sind bisher nicht bekannt.