SPD-Bundesparteitag stimmt für Einführung der Doppelspitze

--- Der Artikel wird laufend aktualisiert. ---

Riesenapplaus für @EskenSaskia: @NowaboFM, ich bin so froh, heute hier mit Dir stehen zu können! Hört ihr die Signale? Die #NeueZeit ruft uns! Wir schauen nicht zurück, wir kehren nicht um! Jetzt geht‘s in die #NeueZeit! 👏🎉 #SPDbpt19 pic.twitter.com/YepdhktN7y — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) December 6, 2019

Nun stellen sich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans (getrennt voneinander) als Kandidierende für den Parteivorsitz vor. "Ich kenne die Lebensbedingungen der Menschen, für die wir Politik machen", sagt Saskia Esken, die vor ihrer Zeit als Politikerin u.a. als Paketbotin und als Chauffeurin gearbeitet hat. Arbeitsbedingungen hätten sich seither "nicht zum Guten entwickelt", sagt Esken. "Es gibt Millionen Menschen, die trotz des Wohlands im Land das Gefühl haben, ihre Leistung wird nicht gewürdigt und nicht angemessen entlohnt." Das wollten sie und Walter-Borjans ändern.

Grundlage dafür soll das Sozialstaatspapier des Parteivorstands sein, das der Parteitag am Samstag beschließen will und weitgehend noch unter der Regie von Andrea Nahles erarbeitet wurde. Es sei "bahnbrechend" lobt Saskia Esken und wirbt zudem für einen Mindestlohn von 12 Euro. "Die Menschen sollen Lust auf Veränderung haben", sagt Esken. "Dafür brauchen sie einen starken Staat an ihrer seite."

Kritik übt Saskia Esken an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die damit gedroht hatte, die bereits beschlossene Grundrente auf Eis zu legen, sollte die SPD eine Nachverhandlung des Koalitionsvertrags fordern. "Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, die Respektrente in Geiselhaft zu nehmen, ist das respektlos – gegenüber denjenigen, die darauf angewiesen sind und uns, dem koalitionspartner. So geht man nicht miteiander um."

Ob die große Koalition fortgesetzt wird, wollen die designierte Vorsitzenden von Gesprächen mit der Union abhängig machen. Im Leitantrag des Parteivorstands gebe es dafür klare Forderungen. "Mit diesem leitantrag geben wir der Koaliton realistische chance auf fortsetzung – nicht mehr, aber auch nicht weniger", sagt Esken auf dem Parteitag. Und an die Delegierten gerichtet: "Wir haben Mut und wir haben große Lust, mit euch zusammen wieder klare sozialdemokratische Politik zu machen."

Parteitag stimmt für Doppelspitze

Mit großer Mehrheit stimmt der Parteitag für die Einführung der Doppelspitze – als Möglichkeit, also nicht verpflichtend.

Rechenschaftsbericht von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: "Der Koalitionsvertrag ist das Grundsatzprogramm unserer täglichen Arbeit", betont Mützenich. "Die prinzipiellen Unterschiede zwischen SPD und Union blieben aber. "Wir wollen Rechtsansprüche schaffen, die CDU Almosen verteilen", sagt Mützenich mit Blick auf die Verhandlungen bei der Grundrente.

Widerspruch gibt es auch für CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Die militärische Logik in die deutsche Außenpolitik zu bringen, findet nicht unsere unterstützung", betont Mützenich. Beim geplanten Kohleausstieg mahnt der Fraktionsvorsitzende einen "engen Schulterschluss mit den Gewerkschaften" an.

Rolf Mützenich beim #SPDbpt19: Bin stolz auf die Mitglieder der @spdbt und die Leistungen unserer MinisterInnen in der Regierung! Dank insbesondere an @OlafScholz - ohne ihn wäre die #Grundrente nicht möglich gewesen. #NeueZeit — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) December 6, 2019

Scharfe Kritik übt Rolf Mützenich an der AfD. "Sie treibt die Verrohung der Gesellschaft voran", sagt der Fraktionsvorsitzende mit Blick auf die Ereignisse der vergangenen Monate.

Ausdrücklich bedankt sich Mützenich bei seiner Vorgängerin an der Fraktionsspitze, Andrea Nahles – "auch dafür, dass sie keine Kommentare von der Seitenlinie gibt". Er wolle, dass "die Selbstbeherrschung wieder in unsere Reihen zurückkehrt."

Klingbeil: Die SPD muss für Geschlossenheit stehen

Rechenschaftsbericht von Generalsekretär Lars Klingbeil: "Du hast mir damals nicht gesagt, was alles auf mich zukommen würde", sagt Lars Klingbeil an die Adresse von Martin Schulz, der sich Klingbeil 2017 als Generalsekretär gewünscht hatte. Drei Parteitage, Koalitionsverhandlungen, zahlreiche Landtagswahlkämpfe und nicht zuletzt die Mitgliederbefragung für den SPD-Vorsitz – Klingbeils Aufgaben in den vergangenen zwei Jahren waren umfangreich.

.@larsklingbeil: #NeueZeit heißt auch: Wir müssen den alten Stil der Ego-Shooter in der Partei überwinden - und das wollen wir jetzt tun mit der Doppelspitze! Für mehr Team-Leistung, für mehr Zusammenhalt. #SPDbpt19 — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) December 6, 2019

"Wir haben uns bewusst entschieden, euch, die Mitglieder in den Mittelpunkt zu stellen", sagt Klingbeil. "Dieser Weg war richtig." Nach der Wahl der neuen Parteiführung müsse es nun darum gehen, nach vorne zu schauen. "Heute muss der Aufbruch sein. Wir brauchen ein anderes Bild. Die SPD muss für Geschlossenheit stehen", so Klingbeil

Dreyer: Es war mir eine große Ehre, eure Parteivorsitzende gewesen zu sein

Die kommissarische Vorsitzende Malu Dreyer eröffnet den SPD-Bundesparteitag. "Heute strahlt unsere sozialdemokratische Rose wieder im Saal. Sie steht weltweit für internationale Solidarität und Frieden. Wir zeigen sie aus Überzeugung. Wir wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen: Gemeinsam in die neue Zeit."

Dreyer blickt auf die vergangenen knapp sechs Monate als kommissarische Parteivorsitzende zurück. "Am Anfang waren wir zu dritt", erinnert Dreyer daran, wie sie nach dem Rücktritt von Andrea Nahles gemeinsam mit Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel kommissarisch den SPD-Vorsitz übernommen hatte. "Diese Zeit bleibt für mich unvergessen." Dreyer dankt auch Andrea Nahles für ihre Verdienste als Vorsitzende: "Du bist und bleibst eine von uns."

Dreyer erinnert auch an die Errungeschaften der SPD in der Bundesregierung. "Ohne uns gäbe es nicht den Mindestlohn, der so lange von der CDU bekämpft worden ist", so Dreyer. Nun solle er auf 12 Euro steigen. Ein entsprechender Passus findet sich im Leitantrag des Parteivorstands, über den die 600 Delegierten am Freitagnachmittag diskutieren werden. "Wir Sozialdemokraten haben große Ziele. Auch das wird dieser Parteitag deutlich machen", verspricht Malu Dreyer. Und: Die SPD als Wertepartei müsse "formulieren, was wir wollen und nicht, wem wir es rechmachen wollen."

Stehende Ovationen zum Ende der Rede von Malu #Dreyer: „Gemeinsam in eine #NeueZeit – ich wünsche Euch, liebe @EskenSaskia und lieber @NowaboFM und unserer Partei auf diesem Weg viel Kraft, Fortune und Zusammenhalt!“ #SPDbpt19 pic.twitter.com/cURgOBbNY7 — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) December 6, 2019

Zum Schluss ihrer Begrüßung sagt Dreyer: "Die SPD ist eine großartige Partei. Vergesst das nie. Und mir persönlich war es eine große Ehre, eure Parteivorsitzende gewesen zu sein."

Warm-up auf dem Presseabend am Donnerstag

Vor dem Start des Parteitags haben SPE und vorwärts am Donnerstag zum Internationalen Presseabend ins "Tipi" eingeladen.