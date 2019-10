SPD bestätigt Mitgliedschaft: Jan Böhmermann ist jetzt Genosse

Was lange währte, ist für Jan Böhmermann nun gut geworden: Seit Dienstagabend ist der Satiriker Mitglied der SPD. Der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld stimmte dem Antrag auf Parteieintritt zu, wie der Landesverband Sachsen-Anhalt auf Twitter mittteilte.

Böhmermann ist nun Mitglied im Ortsverein Köthen. Sein Eintritt hatte sich verzögert, da er in Köln wohnt und beide zuständigen Kreisverbände einer Ausnahme vom Wohnortprinzip zustimmen mussten.

Böhmermann will weiter SPD-Chef werden

In einer ersten Reaktion untermauerte Jan Böhmermann seine Absicht, SPD-Vorsitzender werden zu wollen. „Gemäß SPD Organisationsstatut wird das #neustart19 Team gemeinsam mit vier durchgeknallten SPD Ortvereinen meine Bewerbung für den SPD Vorsitz offiziell und fristgerecht zum Parteitag einreichen, damit die Delegierten entscheiden können“, schrieb er auf Twitter. Dem Votum der Mitglieder will er sich damit nicht stellen. Über die neue Parteiführung entscheiden allerdings abschließend die Delegierten des Bundesparteitags vom 6. bis 8. Dezember in Berlin.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil begrüßte Böhmermann bereits via Twitter – und machte ihn mit einigen Aufgaben als Neu-Genosse vertraut: „Infostände, Hausbesuche, Bürgergespräche, Plakate kleben. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt an unserer Seite für eine starke Sozialdemokratie kämpfst!“