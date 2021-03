Sozial-ökologische Wende: Wo sie die SPD bereits gestaltet

Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral werden. So wurde es in der Bundesrepublik vereinbart, es ist die Aufgabe der kommenden Jahre. Eingebettet ist der Wandel in Deutschland an den Europäischen "Green Deal" und das Pariser Klimaabkommen mit seinen verbindlichen Zielen bis dahin. Doch während die Weichen dazu im Großen noch gestellt werden, hat die Zukunft im Kleinen schon längst begonnen – gestaltet von Mitgliedern der SPD in Stadt und Land. Es lohnt sich ein Blick auf die vielen Projekte, die in der Summe großes bewirken.

Schon mittendrin in der Veränderung

Wir wollen nachhaltigen Fortschritt, der wirtschaftliche Dynamik, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung vereint.“ So steht es im Grundsatzprogramm, das die SPD auf ihrem Hamburger Parteitag 2007 beschlossen hat. Doch was bedeutet das konkret? Wer auf die gegenwärtigen Entwicklungen und die der vergangenen Jahrzehnte schaut, stellt fest: Wir stecken schon mittendrin in der Veränderung.

Im Kleinen und Großen entstehen nachhaltige Projekte und Initiativen, ganze Regionen gestalten bereits den Wandel. Daran ändert auch die Corona-Situation nichts. „Wir haben in der Corona-Krise den Kampf gegen den Klimawandel nicht aus dem Blick verloren. Ganz im Gegenteil“, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie ist überzeugt: „Die sozial-ökologische Transformation stärkt den Standort Deutschland, schafft neue und gut bezahlte Arbeit und sorgt auch in der Zukunft für ein gutes Leben.“

Von Kiel bis Duisburg, von Bottrop bis Brandenburg

Doch wo geht es schon ganz konkret voran? Vier Beispiele, wo der Wandel bereits passiert, aktiv gestaltet wird, teilweise schon seit mehreren Jahren. Ob Verkehrs, INdustrie, oder Mobilitätswende – es geht voran.

Kohlestadt wird Klimastadt: In Bottrop hat die Zukunft vor zehn Jahren begonnen – von der „Klimastadt der Zukunft“ zum „Pilotprojekt InnovationCity Ruhr“

Aus Windkraft wird Strom, Wärme oder Gas: Ein Windkraftpionier denkt in Brandenburg die Energiewende weiter – mit einem Hybridkraftwerk.

Mit dem Rad auf der Überholspur: Auf den Velorouten geht es kreuz und quer durch Kiel – ohne Stau und CO2

Wasserstoff statt Kohle: Duisburg, die Stahl-Hauptstadt will Wasserstoff-Zentrum werden