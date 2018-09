So reagiert die SPD-Spitze auf die Maaßen-Entscheidung

Das wird noch spannend in den kommenden Tagen.

Für dieses Interview war in den Tagesthemen leider kein Platz mehr. Es zeigt deutlich, dass viele in der #SPD sauer sind über den Kurs der #GroKo.#Maaßen #Beförderung #Verfassungsschutzchef #Staatssekretär https://t.co/P8MEpalhMl