Siege für Dogan und Stolz – SPD erfolgreich bei Landratswahlen

Vom „Gastarbeiter“-Kind zum Landrat: So beschreibt Ali Dogan am Morgen nach dem Wahlsonntag seinen Erfolg. Politiker*innen mit Migrationsgeschichte sind in der Kommunalpolitik nach wie vor stark unterrepräsentiert. Der Mediendienst Integration rechnete im April 2022 aus, dass sie nur fünf von 337 Oberbürgermeister*innen stellen. Dogan wird nach eigener Aussage nun sogar der erste Landrat mit Migrationshintergrund sein.

Vom "#Gastarbeiter"kind zum #Landrat. "Lerne, streng dich an", sagte meine #Mutter immer, "damit du es besser hast als wir!" Viele wissen, was ich meine, wenn ich sage: "Wir müssen doppelt und dreifach arbeiten!" Aber 2023 hat eins gezeigt: Unsere Gesellschaft ist reif dafür! pic.twitter.com/flhsnAKQmY — Ali Dogan (@AliDogan1982) January 30, 2023

Die Stichwahl im Landkreis Minden-Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) gewann Dogan am Sonntag mit 55,8 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent Jörg-Michael Schrader (CDU) kam auf 44,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 28,9 Prozent.

Zuvor hatte Ali Dogan mit einem modernen Social-Media-Wahlkampf um Stimmen geworben. Zum Beispiel mit einem originellen Video, in dem ältere Bürger*innen ironisch die junge Generation zum Nichtwählen aufrufen: „Es ist doch alles gut … Klimawandel? Das ist doch euer Problem. Ich bin in ein paar Jahren eh nicht mehr da. Und Fahrrad oder Bahn fahre ich sowieso nicht.“ Am Ende des Clips erklären die Protagonist*innen: „Wir gehen immer wählen“ – und machen so deutlich, was passiert, wenn junge Wahlberechtigte am Wahltag zuhause bleiben.

Bring dich ein und nutze deine Stimme: Geh wählen! ✊️



Disclaimer: Natürlich wollen die Leute im Video in Wirklichkeit alle, dass möglichst viele Menschen wählen gehen 😉 #landrat #mindenlübbecke #mühlenkreis pic.twitter.com/u3xupPmxAz — Ali Dogan (@AliDogan1982) January 25, 2023

Neben Facebook, Instagram, Linkedin und Twitter nutzte Dogan auch einen WhattsApp-Newsletter. In einem Interview im Vorfeld der Wahl sagte er: „Wir müssen anders denken, was Wahlkampf angeht. Soziale Medien einzusetzen ist nichts grundsätzlich Neues, aber meine Kampagne ist vielleicht das erste Mal, dass das auf kommunaler Ebene so massiv genutzt wird.“

Dogans Eltern wanderten in den 1970er Jahren nach Deutschland ein. Dogan trug bereits in der Vergangenheit dazu bei, migrantische Perspektiven in Politik und Gesellschaft sichtbar zu machen. Er war Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt und Generalsekretär der Alevitischen Gemeinde in Deutschland. In der Kommunalpolitik bewährte Dogan sich als Erster Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin.

Stolz bleibt weitere sechs Jahre im Amt

Einen Wahlerfolg konnte am Sonntag auch der SPD-Politiker Thorsten Stolz erringen. Er ist seit 2017 Landrat im Main-Kinzig-Kreis (Hessen). Nun wurde er mit einem Ergebnis von 67,5 Prozent wiedergewählt – das sind zehn Prozentpunkte mehr als bei seinem letzten Wahlsieg. Herausforderin Gabriele Stenger (CDU) erreichte 32,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 26,7 Prozent.

Das Ergebnis wertete Stolz als enormen Vertrauensbeweis. „Ich bin nicht nur zufrieden, sondern es ist wirklich ein großartiges Ergebnis“, sagte der Wahlsieger gegenüber der Hessenschau. Stolz setzt damit die erfolgreiche Tradition sozialdemokratischer Landräte seit 1987 fort. Einer seiner Vorgänger, Karl Eyerkaufer, von 1987 bis 2005 im Amt, gratulierte ihm noch am Wahlabend.

Zuerst erschienen auf demo-online.de