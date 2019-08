Sechs Wochen auf Tour: 23 Regionalkonferenzen für SPD-Parteivorsitz

Noch bis zum 1. September können sich die Mitglieder um den SPD-Parteivorsitz bewerben. Bislang haben Christina Kampmann und Michael Roth als einziges Bewerberduo alle vom Parteivorstand beschlossenen Kriterien erfüllt und sind somit offiziell vom Wahlvorstand nominiert worden. Wer für den SPD-Vorsitz kandidieren möchte, braucht die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken oder von einem Landesverband beziehungsweise Bezirk. Jeder Unterbezirk, Bezirk oder Landesverband kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. Einzelkandidaten können ebenso antreten wie Zweierteams. Der Parteivorstand wirbt allerdings für die Einführung einer Doppelspitze bestehend aus einer Frau und einem Mann.

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel rechnet bis zum Ende der Bewerbungsfrist noch mit weiteren Kandidaturen. „Es war von Anfang an klar, dass die Mehrzahl der Bewerbungen erst in der zweiten Halbzeit des Verfahrens kommen wird. Davon gehe ich ziemlich sicher aus“, sagte Schäfer-Gümbel im Gespräch mit NDR Info. Nichtsdestotrotz ist das Interesse innerhalb der Partei groß. Bereits mehr als 80.000 Mitglieder haben sich für die Online-Abstimmung über den Parteivorsitz registriert. Wer das noch nachholen möchte, hat dafür bis zum 19. September Zeit – benötigt wird die Mitgliedsnummer, das Geburtstdatum sowie eine gültige Mail-Adresse. Mit erfolgreicher Registrierung wird an die Adresse eine Pin verschickt, die für das Abstimmungsverfahren benötigt wird.

23 Veranstaltungen in allen Bundesländern

Nun stehen auch die Termine für die Regionalkonferenzen im September und Oktober fest. An 23 Terminen sollen sich die Kandidierenden für den Parteivorsitz quer durch die Republik den SPD-Mitgliedern vorstellen. Los geht es am Mittwoch, 4. September, in Saarbrücken ab 18 Uhr in der Congresshalle. Die Tour endet ganz im Süden der Republik. Am Samstag, 12. Oktober, diskutieren die SPD-Mitglieder ab 10.30 Uhr im Kulturzentrum Trudering, wer die Partei künftig führen soll.

In allen Bundesländern findet mindestens eine Regionalkonferenz statt. In den großen Landesverbänden Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind es jeweils drei, in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern zwei. „Wir wollen mit einer Vielzahl von Regionalkonferenzen die Chance nutzen, eine breite Debatte anzustoßen über die großen Fragen unserer Zeit – nicht nur in der SPD, sondern in der gesamten Gesellschaft“, sagte Schäfer-Gümbel, der zugleich hessischer SPD-Landesvorsitzender ist.

Die Termine

4. September: Landesverband Saarland (Saarbrücken), 18 Uhr

6. September: Bezirk Hannover (Hannover), 18 Uhr

7. September: Landesverband Sachsen-Anhalt (Bernburg an der Saale), 10 Uhr

8. September: Landesverband Bremen (Bremen), 14 Uhr

9. September: Bezirk Hessen-Süd (Friedberg), 18.30 Uhr

10. September: Landesverband Rheinland-Pfalz (Nieder-Olm), 18 Uhr

11. September: Landesverband Thüringen (Erfurt), 18 Uhr

12. September: Landesverband Bayern (Nürnberg), 18.30 Uhr

14. September: Landesverband Baden-Württemberg (Auf den Fildern bei Stuttgart), 16 Uhr

15. September: Bezirke Nord-Niedersachsen und Weser-Ems (Oldenburg), 17 Uhr

16. September: Bezirk Hessen-Nord (Bad Hersfeld), 19 Uhr

17. September: Landesverband Berlin (Berlin), 18.30 Uhr

18. September: Landesverband Hamburg (Hamburg), 19 Uhr

20. September: Landesverband Mecklenburg-Vorpommern (Neubrandenburg), 18.30 Uhr

21. September: Landesverband Schleswig-Holstein (Neumünster), 11 Uhr

23. September: Landesverband Baden-Württemberg (Ettlingen), 19 Uhr

27. September Bezirk Braunschweig (Braunschweig), 16 Uhr

28. Sepember: Landesverband Nordrhein-Westfalen (Kamen), 10.30 Uhr

29. September: Landesverband Nordrhein-Westfalen (Troisdorf), 10.30 Uhr

1. Oktober: Landesverband Brandenburg (Potsdam), 18 Uhr

6. Oktober: Landesverband Nordrhein-Westfalen (Duisburg), 10.30 Uhr

10. Oktober: Landesverband Sachsen (Dresden), 18 Uhr

12. Oktober: Landesverband Bayern (München), 10.30 Uhr