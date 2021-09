Sebastian Fiedler: Der Mann für die Sicherheit will in den Bundestag

Sebastian Fiedler ist Tierliebhaber. Zwei Hunde, acht Katzen, mehrere Hühner, zwei Gänse und fünf Schafe leben bei ihm zu Hause. „Wir wohnen weit draußen auf dem Land. Da vermittelt ein Hund nicht nur das Gefühl von Geborgenheit, sondern auch von Sicherheit, weil sie aufpassen und auch durchaus mal einen Laut von sich geben“, berichtet er in der aktuellen Folge des „vorwärts“-Podcasts „SPDings“. Das Thema Sicherheit ist für den Kriminalhauptkommissar omnipräsent. Seit 2018 ist Fiedler Bundesvorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter.

2012 trat er auch in die SPD ein. „Ich bin in Wetter an der Ruhr groß geworden. Das war und ist bis heute eine SPD-Hochburg. Es war in meinem Umfeld unausgesprochen klar, dass alle SPD wählen. Deswegen war ich von zu Hause aus vorgeprägt“, berichtet er. In diesem Jahr will er nicht nur SPD wählen, sondern auch für die Sozialdemokratie gewählt werden. Fiedler ist Direktkandidat im Wahlkreis Mülheim – Essen I für die SPD, seit 60 Jahren eine sichere Bank für die Sozialdemokrat*innen. Das soll, wenn es nach ihm geht, auch diesmal so bleiben. Im Bundestag will er innerhalb der SPD-Fraktion sich auch für das Thema innere Sicherheit stark machen.