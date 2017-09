Der Schulzzug rollt - von Brüssel bis nach Berlin

Es fing an mit einem Scherz: Weil die Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD die Partei regelrecht euphorisierte, war das Bild vom Schulzzug rasch geboren. „#ohnebremsen“ und mit „hoherEnergie“ rauschte der durch Medien und soziale Netzwerke - unzählige Memes, Songs und Gif's wurden entworfen, unterfüttert durch einen tatsächlichen Sprung der SPD in den Umfragewerten des realen Lebens. Mittlerweile hat der Schulzzug zwar an Tempo verloren, unterwegs ist er nun aber tatsächlich und auf echten Schienen. Geht alles nach Fahrplan, kommt der Schulzzug am Sonntag in Berlin an.

Schulzzug: Zwei Routen, 16 Bundesländer

„Angefangen hat alles mit einer Schnapsidee“, erinnert sich Tara Hadviger, Vorsitzende der Jusos in Brüssel und damit eine Art Lokführerin des Schulzzugs auf dem Weg nach Berlin. „Wir hatten keinen Bock, nur auf der Couch zu sitzen. Bei einem Brainstormin entstand dann die Idee vom Schulzzug“, erklärt Hadviger. Nach und nach wurden Routen entworfen, entlang derer die aus knapp 15 Jusos bestehende Crew von Brüssel nach Berlin fahren wollte. Am Ende standen zwei Routen - eine Nord-, eine Südroute - auf der sich der ausschließlich aus Regionalbahnen bestehende Schulzzug nach Berlin bewegen sollte. „Wichtig war uns, dass wir alle 16 Bundesländer durchqueren“, erklärt Hadviger.

Die erste von drei Gruppen, unterwegs auf der Südroute, startete am Dienstag. Stops legte die Gruppe unter anderem in Aachen, Köln, Siegen oder Mannheim ein. Zwei Stunden Aufenthalt haben die Jusos pro Station eingeplant, der Schulzzug hat keine Zeit zu verlieren. Dennoch ist es gelungen, an jeder Station kleinere Aktionen auf die Beine zu stellen. „Wir haben jeweils die Jusos vor Ort kontaktiert und mit denen gemeinsam Aktionen kreiert, Schlafplätze für die Nächte konnten wir ebenfalls organisieren“, erklärt Hadviger. Für all jene, die nicht an Bord sein können, veröffentlichen die Jusos Clips und Fotos auf der Facebook-Seite des Schulzzugs.

Mit Schulzzug bis ins Kanzleramt

Hadviger selbst geht am Freitag auf die Strecke. Über Bremen, Hamburg und Rostock geht es schließlich nach Berlin, wo am Sonntag das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen Martin Schulz und Angela Merkel stattfinden wird. Vorher, das hat der Kanzlerkandidat der SPD den Jusos versprochen, will er die Passagiere des Schulzzugs persönlich treffen. Dann gibt es ein Wiedersehen zwischen Jusos und Parteichef, der, da sind sich Hadviger und die anderen sicher, den fiktiven Schulzzug am 24. September in das Kanzleramt steuern wird.