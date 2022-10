Scholz entscheidet: Drei AKW laufen bis 15. April 2023 weiter

Tagelang gab es keine Einigung. Nun hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein Machtwort gesprochen. In einem Brief teilte er Bundewirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) mit, dass die verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 (beide Bayern) sowie Emsland (Niedersachsen) bis zum 15. April 2023 weiter in Betrieb bleiben werden. Eigentlich sollen sie nach geltender Rechtslage zum 31. Dezember dieses Jahres vom Netz gehen.

Energieeffizienz soll gesteigert werden

Das will Scholz nun ändern und „eine gesetzliche Grundlage“ schaffen, um den Weiterbetrieb zu gewährleisten. Das Schreiben an die drei Minster*innen liegt dem „vorwärts“ vor. Darüber hinaus will Bundeskanzler Scholz „ein ambitioniertes Gesetz“ vorlegen, mit dem die Energieeffizienz in Deutschland gesteigert werden soll. Und es soll eine „Verständigung“ zwischen der Bundesregierung, der Landesregierung und dem Energieversorger RWE erzielt werden, die den Betrieb von Kohlekraftwerken bis 2024 erlaubt sowie den vorgezogenen Kohleausstieg im Rheinischen Revier 2030 regelt.

Mit der Entscheidung beendet Scholz den Streit zwischen Habeck und Lindner. Während der Bundeswirtschaftsminister lediglich einem „Streckbetrieb“ der beiden bayerischen Atomkraftwerke bis zum 15. April 2023 zustimmen wollte, forderten Lindner und die FDP einen Weiterbetrieb aller drei Kraftwerke bis 2024. Am Wochenende hatte der Bundesparteitag der Grünen der Position Habecks mit einem Beschluss den Rücken gestärkt.