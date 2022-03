Wie eine schnelle Integration von Ukraine-Geflüchteten gelingen kann

Auf ihrer Konferenz am 17. März 2022 haben die Ministerpräsident*innen beschlossen, dass ukrainische Geflüchtete in Deutschland sofort arbeiten dürfen. Am MIttwoch geht es auf einem Gipfeltreffen in Berlin nun um die schnelle Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Dazu hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kurzfristig Vertreter*innen von Arbeitgeber*innen und Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und Vertreter*innen von Bund und Ländern eingeladen. Man müsse Geflüchteten langfristig eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt eröffnen, erklärt Heil am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. Deshalb habe er die Praktiker*innen an einen Tisch geholt, um ganz konkrete Fragen zu klären, fügt er hinzu.

Schnelle Integration in Arbeit gefordert

Konkrete Fragen, das sind für Heil Fragen nach der möglichen Kinderbetreuung, weil aktuell viele Frauen mit ihren Kindern in Deutschland ankommen. Es folgt die Frage nach einem Zugang zu Sprachkursen. „Wenn ich die Sprache nicht kann, ist es mit der Arbeitsmarktintegration schwierig“, so Heil. Nicht zuletzt gehe es aber vor allem um die Anerkennung von Qualifikationen, wenn die entsprechenden Papiere fehlen.

Die Integration von Geflüchteten aus der #Ukraine in den deutschen #Arbeitsmarkt ist das Thema eines Gipfeltreffens heute in Berlin. Es gehe u.a. darum, berufliche Qualifikationen möglichst zügig anzuerkennen, sagte Bundesarbeitsminister @hubertus_heil von der #SPD vorab. pic.twitter.com/Zq8u6UQ4aR — ARD Morgenmagazin (@ardmoma) March 30, 2022

Das habe Deutschland bislang nicht gut hinbekommen, räumt der Minister ein. Andererseits hätte man diesmal dafür gesorgt, dass die Geflüchteten einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. „Aber die Dinge sind praktischer“, sagt Heil. Ein besonderes Anliegen ist ihm, bei der Anerkennung der Qualifikationen schneller zu werden, auch wenn die Bildungssysteme nicht eins zu eins vergleichbar sind. Heil möchte verhindern, dass alle Geflüchteten in Hilfstätigkeiten landen. „Wie kriegen wir es hin, dass die Menschen, die so ein schwieriges Schicksal hinter sich haben, hier nicht ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen ausgesetzt sind?“

Anerkennung der Qualifikationen erleichtern

Weil Dauer und Zerstörung des Krieges nicht absehbar seien, geht Heil davon aus, dass viele Geflüchtete länger in Deutschland bleiben werden. Deshalb sei es wichtig, diese Perspektiven jetzt zu eröffnen, betont er. Deutschland müsse nicht nur kurzfristig, sondern langfristig großherzig sei. Für Heil ist das „eine Frage der Humanität“. Gleichzeitig sei es eine Frage der Vernunft, „dass wir eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt eröffnen“.

▶️Es braucht eine schnelle und unbürokratische Anerkennung der Qualifikationen und Berufsabschlüsse. Nur so können die Menschen zügig auf eigenen Beinen stehen. 3/4 — DGB - Deutscher Gewerkschaftsbund (@dgb_news) March 30, 2022

Eine schnelle und unbürokratische Anerkennung der Qualifikationen und Berufsabschlüsse wird auch von Seiten der Gewerkschaften gefordert. „Nur so können die Menschen zügig auf eigenen Beinen stehen“, heißt es dazu in einem Tweet des DGB. „Erfahrungen aus 2015 zeigen, nur mit einem unbefristeten Aufenthaltsstatus gelingt der Einstieg in den Berufs- und Ausbildungsmarkt.“ Der DGB fordert die Regierung auf, zu handeln.