Auf Twitter war es ein großes Thema: Saskia Eskens neues Profilbild. Das zeigt die SPD-Chefin im Stile einer Simpsons-Figur von Matt Groening. Wie kam es dazu? Was will Saskia Esken damit sagen? Und wen von den „Simpsons“ mag sie am liebsten? Wir haben nachgefragt.