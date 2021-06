Sammelalbum des FC Bundestag: Abgeordnete zum Tauschen

Am Dienstagabend der vergangenen Woche herrscht Schulhof-Stimmung im Sitzungsaal E.300 des Paul-Löbe-Hauses, das zum Bundestag gehört. „Braucht noch jemand Patrick Kurth?“, ruft jemand. „Ach, der ist doch ein Ladenhüter“, kommt direkt als Antwort. „Von dem habe ich schon fünf.“ „Gibst du mir deinen doppelten Henning Otte?“, fragt ein anderer. „Nein, der ist leider reserviert.“

Im Bundestag ist – pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft – die Sammelleidenschaft ausgebrochen. Doch statt auf Toni Kroos, Kylian Mbappé oder Christiano Ronaldo sind hier Mahmut Özdemir (Innenpolitiker der SPD), Fabio De Masi (stellvertretender Vorsitzender der Linken-Fraktion) und Fritz Güntzler (Finanzpolitiker der CDU) gefragt. Der FC Bundestag, eine fraktionsübergreifenden Mannschaft von Bundestagsabgeordneten, hat ein eigenes Sammelalbum herausgegeben.

Abgeordnete als Tauschobjekt

© Kai Doering Ein SPD-Abgeordneter für einen von der CDU: Am Dienstagabend wurde im Bundestag wild getauscht.

Es hat Platz für 93 Sticker – für Porträts der Spieler ebenso wie für Actionszenen vergangener Spiele. Aufgenommen wurden sie von den Fotografen Nils und Fabian Beckmann. Im Album sind nicht nur Name und Fraktion vermerkt, sondern auch die Anzahl der Einsätze und der erzielten Tore, ganz so wie in den Sammelalben von Panini. „Es ist schon lustig, sich selbst in so einem Album zu sehen und zum begehrten Tauschobjekt zu werden“, sagt Johannes Schraps und grinst. Der SPD-Abgeordnete aus Niedersachsen spielt beim FC Bundestag im Mittelfeld.

Obwohl: Spielen konnte die Mannschaft in dieser Saison noch nicht. Während in der Fußball-Bundesliga die Spiele unter strengen Corona-Maßnahmen vor weitgehend leeren Zuschauer-Rängen ausgetragen wurden, musste der FC Bundestag ganz pausieren. Umso größer ist die Freude über Zusammenkünfte wie das Tauschtreffen am Dienstagabend.

Nur 100 Hefte in der ersten Auflage

Auch Kirsten Lühmann ist dabei, obwohl sie nicht Teil der Mannschaft ist. „Ich sammele alles, was für mich einen persönlichen Bezug hat“, sagt die SPD-Abgeordnete aus Niedersachsen. In den 70er Jahren hatte sie ihr erstes Sammelalbum für Star-Wars-Sticker. Für Fußball-Bilder hat Lühmann eigentlich nicht viel übrig. „Aber die von der Frauen-WM, die habe ich gesammelt“, erzählt sie. Und nun natürlich die des FC Bundestag.

100 Sammelhefte wurden in der ersten Auflage gedruckt. Inzwischen ist die zweite Auflage in derselben Höhe bestellt. Jedes der rund 70 Mannschaftsmitglieder darf bis zu drei Exemplare kaufen. Nur für Lühmann wurde eine Ausnahme gemacht: Sie unterstützt den FC Bundestag seit Jahren und hilft auch bei der jährlichen Weihnachtsfeier.

Bisher wurden gut 1200 Aufkleber gedruckt. Verkauft werden sie in Tüten mit vier Bildern für einen Euro. Der Erlös geht an die Fußballschule und das Kinder-Feriencamp des SV Empor Berlin. In dessen Stadion, dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, trägt der FC Bundestag normalerweise seine Spiele aus. Zumindest ein Spiel soll es in dieser Saison dann auch noch geben: Am 22. Juni tritt die Abgeordnetenmannschaft gegen eine Auswahl der Hauptstadt-Journalisten an. Vor dem Anpfiff werden die Spieler dann das Geld aus dem Sticker-Verkauf überreichen.