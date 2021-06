Sachsen-Anhalt: SPD-Mitglieder zeigen #RoteKarteGegenRechts

Olaf Scholz machte den Anfang. Am frühen Dienstagnachmittag twitterte der SPD-Kanzlerkandidat ein Selfie, bei dem er sein Parteibuch in die Kamera hielt. Dazu schrieb er: „Wir zeigen Rechtsextremismus die #RoteKarteGegenRechts! Auch heute noch wollen Nazis und Rassisten ein Klima von Hass, Zwietracht & Angst schaffen. Sie lehnen all das ab, was unsere Gesellschaft zu einer guten Gesellschaft macht: Vielfalt, Zusammenhalt, Respekt und Solidarität. Deshalb zeige ich Rechtsextremen die rote Karte - in Sachsen-Anhalt genauso wie überall in Deutschland. Die AfD ist eine Bedrohung für den demokratischen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die AfD will spalten. Wir müssen entschlossen gegenhalten!

Scholz schloss mit dem Appell: „Zeige auch du die #RoteKarteGegenRechts! Und damit klare Kante gegen rechts. Poste ein Selfie mit deinem Parteibuch! Und mach deinen Freund*innen und Verwandten in Sachsen-Anhalt klar, wie wichtig es ist, am Wochenende wählen zu gehen – und zwar @KatjaPaehle und die @SPD_LSA!

Dem folgten bis zum Abend einige hundert Genoss*innen. Auf Twitter, Facebook und Instagram posteten sie Selfies mit dem roten Parteibuch und Kommentaren. Auch Mitglieder anderer Parteien beteiligten sich. Wir zeigen eine kleine Auswahl.

Meine #RoteKarteGegenRechts! Nazi und Rassist:innen gehen gar nicht. Sie sähen Angst und Hass und wollen unsere Gesellschaft spalten. Unser Land steht für Freiheit, Toleranz und Mitmenschlichkeit. Lasst uns das gemeinsam verteidigen! pic.twitter.com/PWbNasmZNp — Rasha Nasr (@rasha_nasr_) June 2, 2021

Seit 158 Jahren gilt für die @spdde : kein Fußbreit dem Faschismus!

Anlässlich der Wahl in Sachsen-Anhalt zeigen wir heute #rotekartegegenrechts . pic.twitter.com/W0qLOAEH5u — Lothar Binding (@Lothar_Binding) June 2, 2021

Die CDU Sachsen-Anhalt hat irgendwie n Problem damit sich von Nazis und Rassist*innen abzugrenzen. 😠



Wir zeigen #RoteKartegegenRechts. Auch beim Wählen am Sonntag könnt ihr klare Kante zeigen. Mit einem Kreuz bei @KatjaPaehle und der @SPD_LSA pic.twitter.com/LYesAGVtSg — Delara Burkhardt 🇪🇺🌹 (@delarabur) June 2, 2021

Am Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und während die CDU rumeiert, zeigen wir klare Kante gegen Rechts. Wir werden die Position der AfD niemals akzeptieren und darum #roteKarteGegenRechts ✊🟥 pic.twitter.com/qym8AithUv — Elisabeth Kaiser (@Kaiser_SPD) June 2, 2021

#RoteKarteGegenRechts 🟥

Das schönste Buch im Regal steht heute wie früher für konsequenten Kampf gegen Rechtsextremismus ✊🌹@spdde pic.twitter.com/HbdHy52Zli — Tim Vollert (@Tim_Vollert) June 2, 2021

#RoteKartegegenRechts. Keinen Fußbreit den Faschisten! Das ist unser Markenkern seit 158 Jahren. Am Sonntag in Sachsen-Anhalt unbedingt verhindern, dass die blaulackierten Nazis Einfluss auf unser Land bekommen. Deshalb die wählen, die klare Kante zeigen: @SPD_LSA @spdde #noafd pic.twitter.com/8xerGO33Hr — Susi Möbbeck (@Moebbeck) June 2, 2021