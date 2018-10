Sacharow-Preis für Regisseur Oleg Senzow

Das Europaparlament hat am heutigen Donnerstag über die Vergabe des diesjährigen Sacharow-Preises für Menschenrechte entschieden: Der mit 50.000 Euro dotierte Preis geht an den 42-jährigen ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow, der derzeit in Russland in Haft sitzt und nach inzwischen mehr als 100 Tagen im Hungerstreik 30 Kilogramm Gewicht verloren haben soll. Wegen Terrorismusverdachts war er 2015 zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt worden.

Nominierungen für politischen Aktivisten und für die Seenotrettung

Neben Senzow war von den Ausschüssen für Außenpolitik und Entwicklung auch der marokkanische Menschenrechtsaktivist Nasser Zefzafi nominiert worden, sowie Hilfsorganisationen, die vor der europäischen Küstenlinie in Seenot geratene Flüchtlinge retten.

Auch Zefzafi ist derzeit inhaftiert: Als einer der Protestführer gegen die marokkanische Regierung in den Jahren 2016 und 2017 ist auch er zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Die Seenotretter wurden in ihrer Arbeit vielfach angefeindet und blockiert.

Preisträger im Hungestreik

Vier Jahre Haft und fast 3 Monate Hungerstreik - #OlegSenzow ist bereit, für seine Überzeugungen und Gerechtigkeit zu leiden. @Frontal21 über den ukrainischen Regisseur hinter Russlands gnadenlosen Gittern. https://t.co/2K1IjRkM8n — ZDF (@ZDF) 9. August 2018

Oleg Senzow wird derzeit nach Agenturangaben nur mit Nährlösungen am Leben gehalten. Politische Appelle, die den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin erreichten, wehrte der bislang ab mit der Begründung, dass der Regisseur nicht wegen seiner Filme in Haft sei. 2012 hatte Senzow einen russischen Filmpreis für seinen Science Fiction „Gamer“ (dt. „Spieler“) bekommen.

Verdienste um Menschenrechte und Demokratie

Mit dem Sacharow-Preis werden seit 1988 jährlich Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise für Menschenrechte einsetzen. Unter den Nominierten waren in der Vergangenheit einige spätere Nobelpreisträger. Die Entscheidung trifft der Präsidenten des EU-Parlaments, Antonio Tajani, gemeinsam mit den Chefs der acht Fraktionen des EU-Parlaments.

Der Preis ist benannt nach dem russischen Dissidenten und Physiker Andrej Sacharow.