Russland schließt Büros der Ebert-Stiftung und anderer Organisationen

Die Mitteilung kam am späten Freitagabend. Die Vertretungen von 15 internationalen Organisationen im Land würden wegen „Verstößen gegen die geltende Gesetzgebung der Russischen Föderation“ geschlossen, erklärte das russische Justizministerium. Auf der Liste finden sich auch die Friedrich-Ebert-Stiftung sowie weitere parteinahe Stiftungen aus Deutschland. Auch die internationalen Menschenrechtsorganisationen „Human Rights Watch“ und „Amnesty International“ gehören dazu. Eine Arbeit im Land ist damit de facto nicht mehr möglich.

Bereits im Dezember hatte das Oberste Gericht Russlands die internationale Menschenrechtsorganisation „Memorial“ verboten, die ihren Hauptsitz in Moskau hat. Im Februar wurde das Urteil rechtkräftig. Viele Organisationen wie die Ebert-Stiftung müssen sich bereits seit fast zehn Jahren als „ausländische Agenten“ registrieren lassen, wenn sie in Russland tätig sind, ihr Geld aber aus dem Ausland erhalten. Der Begriff „ausländischer Agent“ erinnert dabei bewusst an die Zeit des Kalten Kriegs.