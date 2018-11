Reaktionen aufs Debattencamp: Das sagen die Teilnehmer

© Dirk Bleicker

Nele Hermann-Valente hat sich vorbereitet. Die 40-Jährige ist am Sonntag mit ihrem Sohn zum Debattencamp ins Berliner Funkhaus gekommen. Vorher hat sie sich im Debattenportal der SPD informiert. Schon die Aufmachung der Internetseite habe sie angesprochen, sagt die Berliner Genossin. Und auch vom Debattencamp ist Hermann-Valente begeistert. „Alles ist sehr interaktiv. Man kann überall reingucken und sich einbringen“, freut sie sich. Auch die Vielfalt der Themen hat es Hermann-Valente angetan. Ob Hartz IV, Digitalisierung oder Europa – „die Hürden, sich zu beteiligen, sind sehr niedrig“. Sie persönlich interessieren vor allem die Bereiche Bildung – ein „Querschnittsthema“, wie Hermann-Valente sagt – und Migration. Einen Kritikpunkt hat sie aber doch: „So ein Debattencamp hätte es schon viel früher geben müssen.“

Ich bin regelrecht geflasht. Spannende Diskussion in Dutzenden von Gruppen, Workshops etc. mit engagierten Sozis aus ganz Deutschland. Tolle Veranstaltung! #spddc — Jörg Lorenz (@JRLorenz) 11. November 2018

Das #SPDDC ist vorbei und ich bin stolz auf das, was wir erarbeitet haben, wie wir miteinander diskutiert haben und dass sich viele Menschen dazu entschlossen haben, die Online-Filterbubble zu verlassen und zu diskutieren. Vorwärts @spdde! — Jonas (@clocky04) 11. November 2018

Fazit nach 2 Tagen Debattencamp:



Zum Glück waren die meisten Workshops so gestaltet, dass man mit debattieren musste. Habe unfassbar viel gelernt und bin richtig motiviert! Danke @larsklingbeil für den guten Auftakt in die Erneuerung.#spddc — Karina (@Karina_Kls) 11. November 2018

Marcel Manecke war früher bei den Piraten. Über die No-Groko-Kampagne ist der 28-Jährige im Frühjahr in die SPD eingetreten – und geblieben. Die zwei Tage Debattencamp haben Manecke an die Internetkonferenz „re:puplica“ erinnert, die jedes Jahr im April in Berlin stattfindet. Kein Wunder, dass digitale Themen Manecke beim Debattencamp am meisten interessieret haben. Auch dass Europa sehr viel Platz hatte, gefällt ihm. „Wir müssen eine Solidarisierung in Europa schaffen“, ist er überzeugt. Den Vorstoß von Andrea Nahles vom ersten Tag, eine europäische Armee zu schaffen, unterstützt Manecke. „Es ist gut, dass das Debattencamp widerholt werden soll“, sagt er. Dann alllerdings sollten zwei Dinge geändert werden: „Die einzelnen Stationen sollten akustisch stärker voneinander getrennt werden, damit sich alle besser verstehen, und statt vieler großer Veranstaltungen sollte es noch mehr kleine Meet ups geben.“

Großes Lob an das Team des WBH und @larsklingbeil Das #SPDDC war ein voller Erfolg und die Grundsteinlegung für die neue SPD!



Auf gehts! @spdde — Noel Kramer (@NoelKramerSPD) 11. November 2018

Ich habe heute gelernt, die @spdde will mit viel mehr Mut die großen sozialen Themen der Zukunft angehen und dafür streiten. Experimente mit Grundeinkommen gehören dazu, #HartzIV begraben. Den Menschen etwas zutrauen und an Potenziale glauben. Danke @larsklingbeil #SPDDC pic.twitter.com/VecU89Htmx — Denis Bartelt (@DenisBartelt) 11. November 2018

Man muss seine Partei ja auch mal loben: Vielen Dank @spdde und @larsklingbeil für dieses #spddc. Interaktiv mit vielen innovativen Formaten und Ideen – so macht Partei Spaß! pic.twitter.com/3jiAc8AZe6 — Jannis Gilde (@JannisGilde) 11. November 2018