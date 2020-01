Rassismus am Arbeitsplatz: „Der Kampf ist schwieriger geworden“

Herr Pollice, der Verein „Die Gelbe Hand“ arbeitet vor allem gegen Rassismus am Arbeitsplatz. Wie hat sich Fremdenfeindlichkeit im Job in den vergangenen Jahren verändert?

Es hat sich viel verändert, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Als der Verein 1986 gegründet wurde hat kaum jemand gedacht, dass irgendwann wieder eine rechtsextreme Partei bundesweit erfolgreich sein würde. Daran müssen wir unsere Arbeit jetzt aber stärker ausrichten. Der Betrieb ist eben auch ein Spiegel der Gesellschaft. Rechtspopulistische und rechtsextreme Einstellungen finden sich auch in der Arbeitnehmerschaft wieder, leider auch unter Gewerkschaftsmitgliedern. Das gesellschaftliche Klima ist im Zuge der aufgeheizten Debatten um Flucht und Migration der letzten Jahre polarisierter denn je. Die Hemmschwellen, vor allem in sozialen Medien, scheinen wegzubrechen, Rassismus wird salonfähig.

© privat Giovanni Pollice, Vorsitzender des Vereins „Die Gelbe Hand - Mach meinen Kumpel nicht an!"

Diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung hat auch Einfluss auf Diskussionen am Arbeitsplatz, wo dann auch soziale Abstiegsängste, prekäre Verhältnisse und Unsicherheiten solche Stimmungslagen befördern können. Dem wirken wir durch betriebliche Bildungsarbeit entgegen. Aber es ist inzwischen auch schwieriger geworden, an öffentliche Mittel zu kommen, weil die Anforderungen viel größer sind als bisher. Aber wir können uns freuen: Wir haben vor ein paar Tagen den Bescheid erhalten, dass unser beantragtes Projekt „Demokratieförderung in der beruflichen Bildung“ im Rahmen des Projekts der Bundesregierung „Demokratie Leben!“ gefördert wird.

Wie hat sich denn konkret die Arbeit in den Betrieben verändert?

Die politische Stimmung hat sich geändert. Wir werden immer öfter von Betriebsräteen als Berater oder Referenten bei Betriebsversammlungen angefragt. Aber in manchen Branchen haben sich gesteuerte Gruppierungen formiert, die offen gegen gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte vorgehen und das Engagement der Gewerkschaften verunglimpfen. Deswegen ist insgesamt der Kampf gegen Rassismus schwieriger geworden.

„Wollen vor allem Betriebsräte animieren“

Wie reagieren sie denn auf solche Anfeindungen?

In Absprache mit den Gewerkschaften versuchen wir in den Betrieben mehr Präventionsarbeit zu leisten. Wir haben zum Beispiel im Rahmen eines Projektes, das auch durch die Bundesregierung gefördert wurde, mit Evonik in Marl und der Rheinbahn in Düsseldorf Module für die Ausbildung entwickelt, die auch auf andere Betriebe übertragen werden können. Wir müssen früh damit anfangen, am besten schon in den Schulen, da arbeiten wir eng mit der GEW zusammen. Aber unser Haupthandlungsfeld sind die Betriebe und die Verwaltungen. Da wollen wir vor allem die Betriebsräte dazu animieren diese Themen verstärkt in Betriebsversammlungen zu behandeln.

Klappt das denn?

Wir stellen zumindest fest, dass wir in letzter Zeit des Öfteren angefragt werden. Das ist positiv. Es zeigt aber auch, dass die Notwendigkeit da ist viel mehr zu tun. Manche Betriebsräte trauen sich aber leider immer noch nicht, Rassismus am Arbeitsplatz zu thematisieren. Grundsätzlich kann ich aber aus Erfahrung sagen, dass auch zunehmend viele Arbeitgeber*innen bereit sind auf diesem Feld mit den Gewerkschaften und uns zusammen zu arbeiten. Denn niemand möchte, dass der Betriebsfrieden durch rassistische Handlungen gestört wird.

Nehmen Sie einen Unterschied zwischen Betrieben in Ost- und Westdeutschland wahr?

Insgesamt sehen wir im Westen ein aktiveres Engagement gegen Rassismus in Betrieben, weil Gewerkschaften dort traditionell stärker verankert sind und auch weil Betriebsräte und Arbeitgeber*innen für diese Themen stärker sensibilisiert sind. Aber auch in manche Betrieben im Osten gibt es positive Beispiele. Dieses Engagement für den Zusammenhalt, gegen Diskriminierung und Rassismus müssen wir aber gerade in den ostdeutschen Bundesländern noch stärker fördern, auch in den Betrieben.

Wie sieht es denn mit dem Engagement gegen Rassismus über den Arbeitsplatz hinaus aus?

Unsere Mittel sind zwar beschränkt, aber wir sind natürlich präsent, wo es geht. Wir haben Ehrenamtliche, die zum Beispiel zuletzt in Hannover und Braunschweig bei den Demonstrationen gegen rechts unterwegs waren; die Fahne des Kumpel-Vereins ist auch zur Hauptsendezeit in der Tagesschau zu sehen gewesen. Außerdem sind wir bei vielen Veranstaltungen mit unserem Infostand präsent. Dabei verteilen wir unser Infomaterial und führen Diskussionen mit vielen Menschen durch. Wir nehmen als Experten auch an Podiumsdiskussionen teil. Wir haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung, die wir annehmen. Das ist gar keine Frage.

Sie hatten gerade von steigender Nachfrage an Referenten gesprochen. Können Sie das überhaupt leisten mit dem bestehenden Personal?

Wir haben fünf hauptamtliche Personen und den Vorstand. Wir sind schon sehr viel unterwegs. Aber wir können tatsächlich leider nicht alle Anfragen befriedigen. Wir bräuchten viel mehr Personal. Deswegen kooperieren wir stark mit befreundeten Organisationen wie zum Beispiel das DGB-Bildungswerk aber auch mit Organisationen aus dem nicht gewerkschaftlichen Bereich, sodass wir andere Fachleute empfehlen- beziehungsweise vermitteln können, wenn es mit uns nicht klappt. Wir haben natürlich noch Expert*innen beim DGB und in den Gewerkschaften, die wir auch immer wieder heranziehen können.

Fehlt es vielleicht an einem ähnlich populären Fürsprecher wie der verstorbene Götz George?

Udo Lindenberg macht immer wieder auf unseren Verein aufmerksam. Wir haben eigentlich sehr viele Unterstützer*innen, die sich für unseren Verein einsetzen und uns auch als Fördermitglied finanziell unterstützen. Bundestags- Landtags- und Europaabgeordnete, Minister*innen wie Hubertus Heil und Svenja Schulze oder Ministerpräsident*innen wie Manuela Schwesig und Bodo Ramelow. Dazu kommen unsere über 2000 Fördermitglieder, die oft zusätzlich vor Ort aktiv sind. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass es mehr werden.

Ist das auch das Arbeitsziel des Vereins für das aktuelle Jahr 2020?

Es geht erstmal um die Umsetzung des genehmigten Förderprojekts im Bereich beruflicher Bildung. Wir werden mit zwei andere Organisationen ein Kompetenznetzwerk aufbauen. Das Ziel des Kompetenznetzwerkes ist die Bündelung, Weiterentwicklung und Bereitstellung von Expertise, Strukturen und Instrumenten zur Demokratieförderung im Bereich der beruflichen Bildung. Als Kumpelverein werden wir an der Sammlung, Erprobung, Schulung und Publikation gemeinsam mit Berufsschullehrer*innen, Ausbilder*innen und Multiplikator*innen an den Lernorten zusammenarbeiten.

Das ist für uns im Kampf gegen rechts wichtig und das wollen wir umsetzen. Ein weiteres Ziel ist auch dieses Jahr viele Fördermitglieder zu werben. Durch größere Einnahmen können wir unabhängig von Projekten, die uns in bestimmten Bereichen binden, mehr Aktivitäten betreiben. Im Kampf gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus benötigen wir ideelle aber auch finanzielle Unterstützung. Jeder, der sich mit dem Ziele des Vereins identifizieren kann, ist bei uns willkommen.

Und wie blicken Sie persönlich in die Zukunft?

Ich bin guten Mutes, dass wir zusammen vieles bewirken können, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um die Zukunft. Europaweit nehmen die rechten Kräfte zu, der Zuspruch steigt. Besonders weh tun mir die Entwicklungen in Deutschland und, wenn ich mir die täglichen Nachrichten aus dem Land, in dem ich geboren wurde, Italien, anschaue. Aber auch da gibt es Kräfte in der Gesellschaft, die für demokratische Grundwerte auf die Straße gehen. Und auch in Deutschland steht die Mehrheit der Menschen für eine solidarische, vielfältige und demokratische Gesellschaft. Wir müssen jetzt gemeinsam aufstehen und laut sein, wir müssen unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft verteidigen und für unsere Grundwerte – Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität – tagtäglich einstehen. Wenn wir das tun, ist mir um die Zukunft nicht bange.