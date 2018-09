Ralf Stegner: Das ist sozialdemokratische Migrationspolitik

Ein großes Problem in der Migrationsdebatte ist ja leider, dass die Themen Arbeitsmigration und Asylpolitik zu oft vermischt werden. Sicherlich: Dieses Problem ist hausgemacht, denn es fehlt ein Einwanderungsgesetz für Ausländer, die in Deutschland arbeiten wollen. Schon seit mehr als 20 Jahren fordert die SPD ein solches, damit diese nicht den falschen Weg über Asylverfahren nutzen müssen, um eine Bleibeperspektive in Deutschland zu bekommen.

Asyldebatte als Machtdemonstration

Es ist wahr: Wir brauchen neue Fachkräfte in vielen Bereichen unserer Arbeitswelt. Ein klares Einwanderungsgesetz macht die Migration dieser Fachkräfte endlich rechtssicher und für jeden verständlich. Deutschland profitiert von Arbeitsmigration. Indem wir legale Wege bieten, schaffen wir Möglichkeiten für Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben, die wir hier dringend brauchen. Das wird ein Win-Win-Gesetz.

Somit ist es gut, dass auch die Union ihren jahrzehntelangen Widerstand aufgegeben hat, und wir endlich Einwanderung zu Arbeitszwecken in Zukunft per Gesetz regeln werden. Horst Seehofer wird dafür noch im Herbst einen Gesetzesentwurf vorlegen müssen. Das ist ein klarer sozialdemokratischer Erfolg nach dem unionsinternen Schmierentheater des Frühsommers, aus dem sich die Sozialdemokratie wohlweißlich herausgehalten hat. Denn dabei ging es der Union nicht um politische Lösungen, sondern um eine reine Machtdemonstration der CSU – quasi als Vorwahlkampfgeplänkel für die Bayern-Wahl.

Keine Lösung ohne Europa

Und von all den peinlichen Drohungen, Rück- und Rückrücktritten des Innenministers und seines Ministerpräsidenten bleibt am Ende heiße Luft: Das Recht auf Asyl gilt – natürlich, denn die SPD ist Teil der Regierung – weiter uneingeschränkt, ebenso wie die Genfer Flüchtlingskonvention; nationale Alleingänge Deutschlands, die der Innenminister ja so vehement forderte, sind ausgeschlossen, ebenso wie Zurückweisungen an der Grenze ohne bilaterale Abkommen mit unseren Nachbarn. Gut, dass Andrea Nahles und Olaf Scholz hier so klar unseren Koalitionsvertrag und unsere Grundwerte verteidigt haben: Es kann niemals eine deutsche Problemlösung gegen Europa geben. Das ist eine Frage der europäischen Solidarität.

Auch bei der Bekämpfung von Fluchtursachen, wohl mit eine der wichtigsten Aufgaben aktueller Politik, kann das Einwanderungsgesetz – zumindest in Teilen – helfen, denn die Chance auf legale Arbeitsvisa macht illegale Migration, zum Beispiel mit Schleusern über das Mittelmeer, deutlich weniger attraktiv. Nach Zählungen von Amnesty International sind dort allein in den beiden Monaten Juni und Juli mehr als 700 Menschen ertrunken. Hier zu handeln, und anständige Seenotrettung zu ermöglichen, ist ein Gebot der Menschlichkeit – und dafür tragen die EU-Mitgliedsstaaten zusammen mit der EU-Kommission gemeinsame Verantwortung! Aber nicht nur dafür muss die EU einstehen: Wenn wir nicht aktiv mit dafür Sorge tragen, dass es auch in den an Europa angrenzenden Regionen wie Nordafrika und dem Nahen Osten Frieden und ein Mindestmaß an Chancen für ein gelingendes Leben gibt, wird der Migrationsdruck auf Europa massiv steigen. Wir werden also lernen müssen, unseren europäischen Wohlstand gerechter zu teilen.

Humanität als Leitgedanke

Es wird schwierig werden, aber klar ist: Wir brauchen grundlegende Weichenstellungen in der europäischen Geflüchtetenpolitik. Und für Deutschland gilt: Schnelle, rechtsichere Asylverfahren, wie sie zum Beispiel die Niederlande praktizieren, und die tatsächlich mit raschen Rückführungen derjenigen Menschen enden, die keinen Anspruch auf unseren Schutz haben, würde die Akzeptanz für die dann hier Bleibeberechtigten sicherlich erhöhen.