Das Programm des vorwärts auf der Frankfurter Buchmesse 2018

Politik trifft Buch – unter dieser Überschrift diskutieren auch in diesem Jahr wieder Politiker mit namhaften Autoren am vorwärts-Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Ob Integration oder Berliner Nachkriegszeit, Krimi oder Trump: Für jeden Interessierten dürfte bei den rund 30 Veranstaltungen etwas dabei sein. Sie finden uns in Halle 3.0 an Stand B153.