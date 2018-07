Wie Privatinvestoren mit Pflegeheimen Kasse machen

Mit Pflege lässt sich gutes Geld verdienen. Das zieht Investoren an wie Motten das Licht. Nötig ist ein verbindlicher Personalschlüssel in Heimen – zum Wohle der Pflegebedürftigen und des Personals. Wichtig ist auch eine stärkere Organisierung der Pflegekräfte, nur acht Prozent sind in einer Gewerkschaft.