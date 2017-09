Pressestimmen zum TV-Duell: „Martin Schulz überzeugte mehr“

Wir stellen eine Auswahl an Medienkommentaren zum Fernsehduell vor:

Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Ein Befund sieht valide aus: der Kandidat hat aufgeholt. 51 Prozent der Befragten sagen, Schulz habe besser als erwartet abgeschnitten. Ein Achtungserfolg.“ (Link)

Frankfurter Rundschau

„Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat der SPD-Kanzlerkandidat ein Duell mit der Bundeskanzlerin klar gewonnen: nicht das an der Wahlurne, aber das im Fernsehen. Schulz dominierte die Sendung deutlich ohne so breitbeinig und machohaft aufzutreten wie etwa im vergangenen Jahr sein Vorgänger Peer Steinbrück oder länger davor Gerhard Schröder. (...) In den Umfragen lag die Union bislang scheinbar fast uneinholbar vor der SPD. Und die Konfrontation am Sonntagabend war nur ein Fernsehduell, noch keine Wahl. Aber es war eine Chance für Schulz und er hat sie bestmöglich genutzt.“ (Link)

General-Anzeiger

„Der SPD-Kanzlerkandidat hat seine Chance genutzt. Er zeigte sich konzentriert, mitunter angriffslustig und rang Kontrahentin Angela Merkel, die im Wahlkampf so gerne im Vagen bleibt, inhaltliche Aussagen ab.“ (Link)

Spiegel Online

„Schulz hat sich offenbar gut vorbereitet, er hat eine ordentliche Leistung abgeliefert, und wohl kaum jemand würde es für eine Katastrophe halten, wenn bald er anstelle Merkels dieses Land regieren würde. Das ist beruhigend angesichts der furchtbar verzwickten Weltlage, es ist eigentlich ein schöner Beleg der Stabilität dieses insgesamt ja doch noch recht gut funktionierenden Landes.“ (Link)

Tagesspiegel

„Nach diesem Abend kann jedenfalls niemand mehr sagen, der sozialdemokratische Herausforderer habe gegen die christdemokratische Amtsinhaberin keine Chance, es mangele ihm an Profil und Überzeugungskraft. Nein, zu erleben waren da zwei von sich selbst und ihrer Sache überzeugte Profis, die bei aller Übereinstimmung in demokratischen Grundüberzeugungen dennoch von völlig unterschiedlicher Ausstrahlung waren. (...) Das verlief alles ganz fair, keiner von beiden war je aggressiv, in Gesten und Mimik zeigten sie durchaus Übereinstimmung in wichtigen Positionen. Aber sobald es darum ging, klare Kante zu zeigen, Alternativen zu bieten, überzeugte Martin Schulz mehr.“ (Link)

Yahoo Nachrichten

„Mit der zweiten Halbzeit konnte Schulz das Ruder für sich herumreißen, er steht als leichter Gewinner der Sendung da.“ (Link)

Zeit Online

„Es ist Schulz durchaus gelungen, Merkel an einigen Punkten aus der Reserve zu locken: gerade bei Konzessionen an die CSU, die sie ganz offenkundig völlig beknackt findet – Maut, Rente mit 70 – da kann sie schon mal kiebig werden.“ (Link)

Den Kommentar des vorwärts zum Ausgang des TV-Duells finden Sie hier.

Lesen Sie auch, wie Martin Schulz die Kanzlerin zur Kurskorrektur zwang und wie die SPD auf seinen Auftritt reagiert hat.