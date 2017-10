Politik trifft Buch: Das Programm des vorwärts auf der Frankfurter Buchmesse

Mittwoch 11. Oktober 2017

Mi 10.30 Uhr

Fieberwahn. Wie der Fußball seine Basis verkauft

Buchvorstellung und Diskussion mit Michael Groschek und Christoph Ruf

Moderation: Katharina Gerlach

Mi 11.15 Uhr

Mut und Melancholie. Heinrich Böll, Willy Brandt und die SPD

Buchvorstellung und Diskussion mit Klaus-Jürgen Scherer und Norbert Bicher

Moderation: Karin Nink

Mi 12.30 Uhr

Frank-Walter Steinmeier. Eine politische Biographie

Buchvorstellung und Diskussion mit Achim Post und Sebastian Kohlmann

Moderation: Katharina Gerlach

Mi 13.30 Uhr

Ein Mensch brennt

Buchvorstellung und Diskussion mit Thorsten-Schäfer-Gümbel und Nicol Ljubic

Moderation: Birgit Güll

Mi 15.00 Uhr

Was tun: Demokratie versteht sich nicht von selbst

Buchvorstellung und Diskussion mit Achim Post und Susanne Mayer

Moderation: Katharina Gerlach

Mi 15.30 Uhr

Der Frankreich-Blues. Wie Deutschland eine Freundschaft riskiert

Buchvorstellung und Diskussion mit Niels Annen und Georg Blume

Moderation: Karin Nink

Mi 16.30 Uhr

Das Wintermärchen. Schriftsteller erzählen die bayerische Revolution und die Münchner Räterepublik 1918/1919

Buchvorstellung und Diskussion mit Burkhard Blienert und Ralf Höller

Moderation: Kai Doering



Donnerstag 12. Oktober 2017

Do 10.30 Uhr

Die Anatomie der Ungleichheit. Woher sie kommt und wie wir sie beherrschen können

Buchvorstellung und Diskussion mit Yasmin Fahimi und Per Molander

Moderation: Katharina Gerlach

Do 11.30 Uhr

Die große Rentenlüge. Warum eine gute und bezahlbare Alterssicherung für alle möglich ist

Buchvorstellung und Diskussion mit Anke Rehlinger und Holger Balodis

Moderation: Katharina Gerlach

Do 12.30 Uhr

Das geheime Frankreich. Geschichten aus einem freien Land

Buchvorstellung und Diskussion mit Martin Schulz und Nils Minkmar

Moderation: Karin Nink

Do 13.30 Uhr

Kirchberg

Buchvorstellung und Diskussion mit Brigitte Zypries und Verena Boos

Moderation: Birgit Güll

Do 14.30 Uhr

Oh Simone! Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten

Buchvorstellung und Diskussion mit Gesine Schwan und Julia Korbik

Moderation: Karin Nink

Do 15.30 Uhr

In Erdogans Visier. Warum er die Deutschtürken radikalisieren will und was das für uns bedeutet

Buchvorstellung und Diskussion mit Thorsten Schäfer-Gümbel und Hülya Özkan

Moderation: Karin Nink

Do 16.30 Uhr

Arbeit transformieren!

Denkanstöße der Kommission „Arbeit der Zukunft“

Buchvorstellung und Diskussion mit Andrea Nahles und Kerstin Jürgens

Moderation: Katharina Gerlach



Freitag 13. Oktober 2017

Fr 10.30 Uhr

100 Jahre Frauenwahlrecht. Ziel erreicht - und weiter?

Buchvorstellung und Diskussion mit Elke Ferner, Isabel Rohner und Rebecca Beerheide

Moderation: Katharina Gerlach

Fr 11.15 Uhr

„Ich wohne nicht in stehenden Gewässern“ Der politische Günter Grass

Buchvorstellung und Diskussion mit Siegmund Ehrmann und Klaus Wettig

Moderation: Klaus-Jürgen Scherer

Fr 12.00 Uhr

Krisenstaat Türkei. Erdogan und das Ende der Demokratie am Bosporus

Buchvorstellung und Diskussion mit Dietmar Nietan und Hasnain Kazim

Moderation: Karin Nink

Fr 13.00 Uhr

Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst

Buchvorstellung mit Gernot Grumbach

Moderation: Birgit Güll

Fr 14.00 Uhr

Kapitalismus inklusive. So können wir den Kampf gegen die Populisten gewinnen

Buchvorstellung und Diskussion mit Ursula Engelen-Kefer und Uwe Jean Heuser

Moderation: Kai Doering

Fr 15.00 Uhr

Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Das Schicksal der 1933 gewählten SPD-Reichstagsabgeordneten

Buchvorstellung und Diskussion mit Franz Müntefering und Klaus Schönhoven

Moderation: Karin Nink

Fr 16.30 Uhr

Europa zuerst! Eine Unabhängigkeitserklärung

Buchvorstellung und Diskussion mit Klaus Staeck und Claus Leggewie

Moderation: Katharina Gerlach



Samstag 14. Oktober 2017

Sa 10.00 Uhr

Marx und die Soziale Demokratie

Diskussion mit Johanna Uekermann und Thomas Meyer

Eine Veranstaltung der Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte

Sa 11.00 Uhr

Das Ende der Natur. Die Landwirtschaft und das stille Sterben vor unserer Haustür

Buchvorstellung und Diskussion mit Barbara Hendricks und Susanne Dohrn

Moderation: Kai Doering

Sa 12.00 Uhr

Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen

Buchvorstellung und Diskussion mit Florian Pronold und Axel Hacke

Moderation: Kai Doering

Sa 13.30 Uhr

Wir sind dran. Club of Rome – Der große Bericht: Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen

Buchvorstellung und Diskussion mit Matthias Miersch und Ernst Ulrich von Weizsäcker

Moderation: Katharina Gerlach

Sa 14.00 Uhr

London Calling. Als Deutsche auf der Brexit-Insel

Buchvorstellung und Diskussion mit Katarina Barley und Annette Dittert

Moderation: Karin Nink

Sa 15.00 Uhr

Die Krise der Demokratie und wie wir sie überwinden

Buchvorstellung und Diskussion mit Ralf Stegner und Christian Lammert

Moderation: Katharina Gerlach

Sa 16.30 Uhr

Marx. Der Unvollendete

Buchvorstellung und Diskussion mit Karamba Diaby und Jürgen Neffe

Moderation: Kai Doering