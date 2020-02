Peter Tschentscher setzt in Hamburg auf Erfolg und Geduld

Vertäfelte Wände, Fischgräten-Parkett auf dem Boden und braun-graue Stuhlreihen, die komplett belegt sind: Es ist rappelvoll, als Peter Tschentscher Mitte Januar im Hamburger Stadtteil Wandsbek zu Gast ist. Der AMTV, der Altrahlstädter-Männerturnverein, hat seine Funktionshalle für den Wahlkampf der SPD zur Verfügung gestellt. Über 200 Hamburger*innen wollen ihn sehen, wollen hören, was ihr Erster Bürgermeister zu sagen hat. Der Mann, der noch nicht einmal zwei Jahre die rot-grüne Regierung in der Hansestadt anführt, geht erstmals als Spitzenkandidat in den Wahlkampf.

Peter wer? Sein Name ist bundesweit bisher nur selten gefallen. Dabei steht der gebürtige Bremer an der Spitze der zweitgrößten Stadt in Deutschland. Fast zwei Millionen Menschen wohnen und leben in Hamburg. Die Wirtschaft rund um den Hafen hält hunderttausende Arbeitsplätze. Viele Jahre prägte Olaf Scholz die Politik an der Elbe, bis er im März 2018 ins Bundesfinanzministerium in Berlin wechselte. Scholz schlug seinen ehemaligen Finanzsenator Tschentscher als Nachfolger vor – und die Bürgerschaft bestätigte ihn als neuen Rathauschef.

Doch wer Tschentscher als politischen Neuling sieht, der täuscht sich: Der eher kleine, unscheinbare Mann mit der runden Brille und der Glatze ist kein Anfänger: Über 30 Jahre ist er schon Genosse. Als Arzt kam er in die Hansestadt, erste politische Ämter hatte er ab 1991. 2008 zog er erstmals in die Hamburger Bürgerschaft ein, unter Scholz war er ab 2011 Finanzsenator. Ein politisches Schwergewicht, wenngleich kein lautes.

Mit Erfolgsbilanz auf Wahlkampf-Tour

Tschentscher ist niemand, der poltert, um seine Meinung loszuwerden. Als er Mitte Januar in der Multifunktionshalle des AMTV die Erfolge der Sozialdemokrat*innen der vergangenen Jahre herausstreicht, klingt er fast so, als wolle er sich dafür entschuldigen, dass er das im Wahlkampf nun mal so machen muss: „Wir sind im Wahlkampf, deswegen muss ich das jetzt so deutlich sagen“, sagt er öfter ruhig, bedacht. Etwa, wenn er betont, dass unter den Sozialdemokrate*innen viel mehr Sozialwohnungen gebaut wurden, die Kita-Betreuung gebührenfrei wurde und nun umfangreich in neue S-Bahn und U-Bahn-Linien investiert wird.

Sein Kommentar zu neun Jahren sozialdemokratischer Regierung: „Wir haben vieles in Ordnung gebracht.“ Auch das sagt er in Wandsbek immer wieder, ob es nun um die Fertigstellung der Elbphilharmonie oder den Abschied von den Kita-Gebühren geht. In der Elbphilharmonie, die von den Hamburger*innen auch „Elphi“ genannt wird, saß er sogar kürzlich selbst auf der Bühne: Pianist Joja Wendt bat ihm bei einem Konzert ins Rampenlicht. Begleitet von Wendt spielte er ein Stück am Konzertflügel von Johann Sebastian Bach. Das Präludium in C-Dur. Eine weltbekannte Melodie, deren Töne deren Töne leise dahinplätschern. „Ich habe seit 30 Jahren nicht gespielt“, senkt er vorab die Erwartungen, verspielte sich aber nicht.

Tschentscher will es machen wie Shanghai

Für die U-Bahn-Linie U5, die quer durch Hamburg Menschen transportieren soll, weckt er in Wandsbek wenige Wochen hingegen Hoffnungen. Außerdem erntet er wohlwollendes Gelächter, als er sagt: „Ich hoffe, die U5 ist fertig, wenn der HSV wieder in der Bundesliga spielt. Ich hoffe aber, der HSV ist schneller.“ Die U5 soll planmäßig 2028 fertig werden – der Hamburger Sportverein hat also noch ein paar Jahre Zeit, um wieder ins Fußball-Oberhaus einzuziehen.

Für die Wandsbeker*innen ebenso wichtig ist die neue S-Bahn-Linie S4, die quer durch ihren Stadtteil verlaufen und den Nordwesten der Stadt sowie das Umland besser ans Verkehrsnetz anbinden soll. Nach aktueller Planung sollen noch in diesem Jahr die ersten Bauarbeiten beginnen.

In dem Zusammenhang bittet Peter Tschentscher aber um Geduld: „Das beginnt jetzt, aber es braucht ein paar Jahre.“ Langfristig, so der Plan, solle es einen Hamburg-Takt geben, der garantiert, dass jede*r im Stadtgebiet binnen fünf Minuten eine Haltestelle für Bus oder Bahn erreichen kann „und wo dann auch was fährt“, erläutert der Spitzenkandidat. Sein Vorbild: Die chinesische Milliardenmetropole und Hamburger Partnerstadt Shanghai. Dort wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls massiv in das Schienennetz investiert und so der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr attraktiv gemacht. Das habe die Infrastruktur vor Ort spürbar entlastet, erläutert Tschentscher: „Wir müssen es machen wie Shanghai.“

Mietpreissteigerung wieder unter dem Durchschnitt

Die Bilanz der Hamburger SPD kann sich durchaus sehen lassen – und deswegen wird Tschentscher nicht müde, sie immer wieder zu betonen. Besonders sichtbar wird das beim Blick auf den immer noch angespannten Wohnungsmarkt. „1,3“, nennt Tschentscher eine Zahl. Um diesen Prozentsatz sind im vergangenen Jahr die Mieten in Hamburg gestiegen. „Das liegt noch unter der Inflationsrate, unter dem Lohnzuwachs“, ordnet der Bürgermeister ein. Außerdem liege das auch weit unter dem bundesweiten Durchschnitt von vier Prozent, vergleichbare Großstädte lägen sogar noch weit über den vier Prozent, zählt er für die Wandsbeker*innen auf.

Der soziale Wohnungsbau, die Bemühungen der vergangenen Jahre, als die norddeutsche Metropole bei den Mietpreissteigerungen sogar dem teuren Münchner Pflaster den Rang ablief, scheinen zu wirken. Für Tschentscher ist klar, warum: Seitdem 2011 wieder die SPD in der Hansestadt regiert, haben die Sozialdemokraten den sozialen Wohnungsbau wieder angekurbelt, auf bis zu 10.000 neue Wohnungen pro Jahr.

Dieses Programm will der Augenarzt mit seinen Genoss*innen in der Bürgerschaft fortführen – vielleicht sogar ausweiten. Ebenso will er den Ausbau Erneuerbarer Energien bis hin zur Modernisierung der Wirtschaft, finanzielle Entlastungen für Familien und Geringverdiener voranbringen. „Die ganze Stadt im Blick“, so das Wahlkampf-Motto, mit dem die Sozialdemokrat*innen auf einen Mix aus Hamburger Themen setzen – und gleichzeitig auf ihren Bürgermeister, der beinahe von allen Plakaten herab die Betrachter*innen anlächelt.

Umfrage-Plus für die Hamburger SPD

Ein Programm, das jüngsten Umfragen zufolge anzukommen scheint: In einer vom NDR in Auftrag gegebenen Umfrage konnten die Sozialdemokrat*innen ihren Vorsprung vor den Grünen ausbauen – und liegen derzeit bei 34 Prozent. Die Grünen kommen auf 27 Prozent, die CDU auf 14. Wie sich das Verhalten von CDU, FDP und AfD in Thüringen auf die Wahl in Hamburg auswirkt, war da noch nicht absehbar. In der Infratest-Umfrage liegt die Linke bei 8, die FDP bei 5, die AfD bei 7.

Gewählt wird in Hamburg am Sonntag, 23. Februar.