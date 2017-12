Parteitag: Wie eine Doppelspitze die Erneuerung der SPD voranbringt

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) wird beim kommenden Parteitag erneut für eine Doppelspitze in Führungspositionen der SPD werben. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Wir diskutieren derzeit als Partei, wie wir mehr Mitglieder, insbesondere Frauen zur Mitarbeit auch in Führungsfunktionen in der SPD gewinnen können. Gerade die mittlere Generation, die schon Beruf und Familie vereinbaren müssen und wollen, möchte sich nicht zusätzlich noch die Verantwortung für einen Ortsvereinsvorsitz alleine aufbürden. Deshalb wollen wir, da wo es gewünscht wird, die Möglichkeit schaffen, diese Verantwortung zu teilen.

Die Doppelspitze ist also nicht speziell für Frauen gefordert?

Die SPD kann nicht nur in der Verwaltung oder Wissenschaft für flache Hierarchien und gemischte Teams werben und von der Wirtschaft fordern, dass das Führen in Partnerschaft möglich wird. Wir müssen das auch in der SPD ermöglichen. Wenn wir aber eine Doppelsitze einführen, dann sollte sie auch paritätisch besetzt werden. Denn es geht nicht in erster Linie darum, die Führungspositionen für Männer zu erhöhen, sondern darum, es für beide Geschlechter möglich zu machen.

Soll dieses Modell auch an der Spitze der Partei angewendet werden?

Das wäre auch für den Parteivorstand denkbar. Wir könnten uns als Kompromiss aber auch vorstellen, das Modell auf die Ortsvereinsebene zu beschränken. Es macht ja ohnehin nur Sinn, wenn zwei Leute auch zusammenarbeiten wollen. Wir möchten ja keine Zwangsverheiratung. Das funktioniert im richtigen Leben nicht und wird auch nicht funktionieren, wenn es darum geht, einen Ortsverein zu führen.

Die ASF fordert zudem eine Parität in Gremien und Ämtern. Wie sieht das Verhältnis von Frauen zu Männern derzeit aus?

Wir haben derzeit leider die Situation, dass für zehn in Einzelwahl zu wählenden Positionen nur drei Frauen vorgeschlagen sind. Das betrifft den Parteivorsitz, die sechs Stellvertreter_innen, den Generalsekretär, den Schatzmeister und den Europabeauftragten. Wir hatten schon mal eine paritätische Besetzung, wir verschlechtern uns gerade. Neben der Vorstandserweiterung haben wir uns auch auf eine Satzungsänderung verständigt, die Parität im Präsidium vorsieht. Ein nächster Schritt könnte sein, das Präsidium in Gänze vom Parteitag wählen zu lassen. Diesen Vorschlag würden wir gerne in die Diskussion einbringen, wenn es um die Frage SPD erneuern geht.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass im Zuge der Debatte um eine Erneuerung der SPD die Anträge auf diesem Parteitag Erfolg haben werden?

Ich wünsche es mir. Zu Recht werden derzeit mehr Möglichkeiten z.B. durch Online-Beteiligung gefordert. Meiner Meinung nach brauchen wir aber auch mehr Möglichkeiten bei der Offline-Beteiligung. Wir möchten mit der Doppelspitze Möglichkeiten schaffen, die dieses Mehr an Engagement zulassen.

Gibt es noch andere Anträge, die Ihnen als Vorsitzende der ASF besonders wichtig sind?

Ich möchte den Leitantrag zum Thema SPD erneuern um Gleichstellung als Zukunftsthema ergänzen. Wir haben nirgendwo auf der Welt, auch nicht in Deutschland, die vollständige Gleichstellung erreicht. Die Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen fordert die Erreichung dieses Ziels bis 2030. Daran werden wir arbeiten müssen. Und wenn es konkret um die Frage geht, welche Themen möglicherweise mit der Union besprochen werden, muss auch das Thema Gewalt an Frauen angenommen werden - auch weil die Istanbul Konvention ab dem 1. Februar 2018 in Deutschland geltendes Recht sein wird.