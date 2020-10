Ost-West-Gespräch: Wo stehen wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?

Als Deutschland am 3. Oktober 1990 wiedervereinigt wurde, war Katharina Zacharias gerade erst geboren worden. Johanna Uekermann war drei Jahre alt. Zacharias lebte in Thüringen, Uekermann in Bayern. Inzwischen sind beide in der SPD aktiv. Katharina Zacharias ist stellvertrende Vorsitzende der SPD in Sachsen-Anhalt, Johanna Uekermann stellvertretende Vorsitzende der Bayern-SPD.

Am Vorabend der Feiern zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung habe sich die beiden zum digitalen vorwärts-Ost-West-Gespräch getroffen.