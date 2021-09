Machen Sie Olaf Scholz zum Bundeskanzler, Ralf Stegner?

Es ist eine Besonderheit: Seit der Bundestagswahl 1953 stellt die Partei, die im Kreis Pinneberg das Direktmandat erringt, auch den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin. Das war auch dann so, wenn die Kanzler-Partei nicht die meisten Stimmen holte. Seit 2005 ist das Direktmandat so in CDU-Hand. Zuvor hatte es zweimal Ernst-Dieter Rossmann für die SPD geholt. Bei dieser Bundestagswahl tritt in Pinneberg erstmals Ralf Stegner für die SPD an.

Seit 1953 hat die Partei, dessen Direktkandidat im Landkreis Pinneberg die meisten Stimmen geholt hat, später auch den Bundeskanzler gestellt. Wie erklären Sie sich das?

Die Situation ist wirklich ungewöhnlich. Es gibt ja 299 Wahlkreise in Deutschland, aber Pinneberg ist der einzige, der seit fast 70 Jahren dieses Ergebnis hat. Nur 1949 war es anders. Das kann kein statistischer Zufall sein. Ich denke, es liegt daran, dass der Wahlkreis durch das angrenzende Hamburg sowohl städtisch geprägt ist, als auch ländliche Regionen hat. Er ist eine Art Bundesrepublik im Kleinen könnte man sagen.

Seit 2005 hat die CDU das Direktmandat errungen. Sie treten das erste Mal an. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Die Chancen, das Direktmandat zu holen, stehen gut. Obwohl mein CDU-Mitbewerber das letzte Mal mit zehn Punkten Vorsprung gewonnen hat, zeigen die durchweg positive Resonanz im Straßenwahlkampf und auch der Umfragetrend, dass es diesmal klappen könnte, das Direktmandat für die SPD zu holen. Es wird deutlich: Die Menschen hier wollen nach 16 Jahren Merkel einen Wechsel. Und sie wollen keinen Bundeskanzler Laschet. Das merkt man ganz deutlich.

Am Ende könnte es an Ihnen liegen, letzteres zu verhindern. Machen Sie Olaf Scholz zu Kanzler?

Das hoffe ich doch. Er hat mir jedenfalls eine Nachricht geschickt, dass er mir die Daumen drückt. Wir leisten gerne unseren Beitrag dazu, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird.