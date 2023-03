Warum wir noch lange nicht alles über Willy Brandt wissen

„Ich habe Brandt immer für ein Rätsel gehalten, obwohl so viel über ihn geschrieben wurde“, sagt Gunter Hofmann. Für die „Zeit“ hat der Journalist den ersten Bundeskanzler der SPD und langjährigen Parteivorsitzenden häufig getroffen und auf Reisen begleitet – allerdings nicht zum Kniefall nach Warschau, wie er am Dienstagabend bedauernd erzählt. „Das war Chefsache.“

Im Februar hat Hofmann eine neue Biografie über Willy Brandt veröffentlicht. „Sozialist – Kanzler – Patriot“ lautet der Titel. „Ich wollte ihn besser verstehen lernen“, erzählt Hofmann bei der Buchvorstellung von „vorwärts“ und Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung im Gespräch mit Bernd Rother zu seinen Motiven, das Buch zu schreiben. Hofmann spricht gar vom „Mysterium Brandt“. In seiner Darstellung sei es ihm „vor allem um den Mann, der für ein anderes Deutschland stand“ gegangen: Brandt hatte die Nazi-Zeit im Exil in Norwegen verbracht, war also nicht mitschuldig an den Verbrechen der Nationalsozialist*innen geworden.

Das wiederum habe ihn zum glaubhaften Vertreter der Aussöhnung mit Polen, aber auch Russland gemacht, sagt Gunter Hofmann und betont: „Die Ostpolitik ist das wahre Vermächtnis Willy Brandts.“ Die derzeitige Diskussion vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine sieht der Journalist daher auch kritisch. „Ich kann nur hoffen und beten, dass Deutschland nicht das über Bord wirft, was es mit der Ostpolitik gelernt hat“, so Hofmann.