Michael Rüter managt für die SPD den Europa-Wahlkampf 2019

In einem knappen Jahr wird auch in Deutschland das Europäische Parlament gewählt. Die Führungsgremien der SPD haben gestern Michael Rüter als Leiter der Wahlkampagne bestellt.

Starke SPD als Motor für Europa

„Europa in einer Zeit weltweiter Umbrüche als Gestaltungsmacht zu stärken und den Kontinent mit einer starken Sozialdemokratie gerechter zu machen“, beschreibt Rüter gegenüber dem „vorwärts“ die Ziele der nächsten Europawahl, die europaweit vom 23. bis 26. Mai 2019 stattfinden wird. „Wir stehen vor großen nationalen und globalen Herausforderungen. Die EU muss ihre Aufgabe als demokratische Kraft in der Welt wahrnehmen können“, sagt er. Dafür sei es wichtig, „dass eine starke SPD sich entschlossen als Motor für ein starkes Europa einbringt“.

Rüter ist seit 35 Jahren SPD-Mitglied und widmete sich als junger Juso vor allem der internationalen Arbeit. Vier Jahre lang war er Anfang der 1990er Jahre stellvertretender Vorsitzender der International Union of Socialist Youth (IUSY). 1997 wurde er zum Juso-Bundesgeschäftsführer gewählt, Juso-Vorsitzende war damals die heutige Parteichefin Andrea Nahles.

Analyse des Bundestagswahlkampfs

Der 54-jährige Sozialwissenschaftler gilt als Organisations- und Veranstaltungsspezialist. Er war – beginnend mit dem Bundestagswahlkampf 1998 von Gerhard Schröder – an verschiedenen erfolgreichen Kampagnen der SPD beteiligt und hat Großveranstaltungen und Wahlkampftouren organisiert. Ein weiterer Schwerpunkt von Rüters Parteiarbeit ist die Weiterentwicklung der organisatorischen Grundlagen für eine moderne Mitgliederpartei.

Rüter, der mit seiner Familie in Hannover lebt, hat das Willy-Brandt-Haus in Berlin 2008 verlassen, um SPD-Landesgeschäftsführer in Niedersachsen zu werden. Von 2013 bis 2017 war er Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen in der Berliner Landesvertretung. Derzeit analysiert er in einer externen Arbeitsgruppe mit anderen Experten den sozialdemokratischen Bundestagswahlkampf 2017.