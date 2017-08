Nach der Messerattacke im Supermarkt: Barmbek rückt zusammen

Fünf Tage nach einer tödlichen Messerattacke in Barmbek kehrt in den Hamburger Stadtteil allmählich wieder Ruhe ein. „Es gibt ein großes Gemeinschaftsgefühl“, sagt Bürgerschaftsmitglied Sven Tode. Sechs Männer, die den Täter stoppten, werden am heutigen Mittwoch mit einem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet.