Mehr Lohn, mehr Bildung: So wird die Berufsausbildung verbessert

Die berufliche Bildung ist in Deutschland ein Erfolgsmodell, musste aber trotzdem modernisiert werden, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi. Wie per Gesetz die Auszubildenden nun einen vernünftigen Lohn bekommen und was das mit Wertschätzung zu tun hat, erklärt die Bildungsexpertin im Gespräch.