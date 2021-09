Mannheimer OB: Peter Kurz ist Weltbürgermeister

Es gibt Oberbürgermeister und es gibt Weltbürgermeister. Peter Kurz ist jetzt beides. Das Stadtoberhaupt von Mannheim wird in diesem Jahr mit dem internationalen Weltbürgermeisterpreis ausgezeichnet. Das gab die unabhängige „City Mayours“-Stiftung am Dienstag in London bekannt, die den Preis alle zwei Jahre vergibt.

Einziger deutscher Bewerber unter zwölf Finalist*innen

„Oberbürgermeister Kurz versteht internationale Zusammenarbeit zwischen Städten als Schlüssel zu einer guten globalen Entwicklung“, heißt es in der Begründung der Stiftung. Der SPD-Politiker, der seit 2007 Mannheimer Stadtoberhaupt ist, war der einzige deutsche Bewerber unter den zwölf Finalist*innen. Nominiert waren insgesamt mehr als 80 (Ober)bürgermeister*innen aus 21 Ländern.

Schon kurz nach Beginn seiner ersten Amtszeit habe Kurz damit begonnen, eine internationale Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen zu begründen und dabei auch die bestehenden Städtepartnerschaften mit Leben gefüllt, lobt die City-Mayoers-Stiftung. So begründete Mannheim etwa ein internationales „Co-Working-Lab“ im palästinensischen Hebron. Auch mit Gemeinden in der Türkei, in Moldau und der Ukraine arbeitet die Stadt zusammen.

Vorbildliches Programm gegen die Corona-Krise

2016 wirkte Peter Kurz an der Gründung des „Global Parliament of Mayors“ mit, eines informellen Gremiums, in dem Stadtoberhäupter aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Seit 2019 ist Kurz Vorsitzender des Parlaments. Als erster Stadtvertreter konnte er 2019 zudem bei Klimagiopfel in New York die Strategie der Stadt Mannheim für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene vorstellen.

Kurz verstehe, so die City Mayours“-Stiftung, dass Bürgermeister durch die Zusammenarbeit mit ihren internationalen Kolleg*innen „nationale und weltweite Entwicklungen beeinflussen“ könnten. Mit dem Weltbürgermeisterpreis zeichnet die Stiftung aber auch Kurz‘ Einsatz in der Corona-Pandemie aus. Die-Pandemie haben gezeigt, „dass Städte am besten gerüstet sind, um Bedrohungen für ihre Bevölkerung schnell und entschlossen zu begegnen“, so die Stiftung. „Mannheims Notfallprogramme und der Erfolg der Stadt, die Schwächsten und Benachteiligten frühzeitig zu erreichen, wurden von anderen Städten untersucht und kopiert.“