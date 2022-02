Liebe statt Hass: Digitaler SPD-Flashmob zum Valentinstag

Liebe und SPD, das passt zusammen, haben sie sich im Kreisverband Rhein-Neckar gedacht. Unter dem Motto „Liebe ist rot“ starten die Genoss*innen deshalb zum Valentinstag einen Liebes-Flashmob in den sozialen Medien. „In Zeiten, wie diesen, wo Abgrenzung und Zwist in Medien und dem täglichen Leben oft dominant sind, wollen wir gerade heute, am Valentinstag, die Liebe hochhalten“, heißt es im Text, den Ortsvereine und Mitglieder aus dem Kreisverband am 14. Februar gleichzeitig um 18 Uhr auf ihren Instagram- und Facebook-Seiten veröffentlichen wollen, passendes Sharepic inklusive.

Bundesweit verselbstständigt

Die Idee zur Aktion hatte der Kreisvorsitzende und Vizepräsident des baden-württembergischen Landtags Daniel Born. Inspiriert wurde er von der Online-Demo „Wir sind viele gegen rechts“, die das bundesweite Ortsvereinsnetzwerk „Wir sind viele“ im Januar organisiert hatte. „Ich finde es gut, etwas Positives zu machen, anstatt immer nur gegen etwas zu sein“, sagt Florian Mattheier. Der Internetbeauftragte der SPD Rhein-Neckar koordiniert die Aktion und hat unterschiedliche Sharepics für die verschiedenen Regionen des Kreises entworfen.

Inzwischen hat sich die Idee „verselbstständigt“ wie Mattheier sagt: Ortsvereine aus dem gesamten Bundesgebiet haben von dem Online-Flashmob erfahren und wollen sich ebenfalls beteiligen. Florian Mattheier und die Genoss*innen im Rhein-Neckar Kreis freut das. „Die SPD steht auch für Liebe und Zusammenhalt.“ Wann könne man das besser zeigen als am Valentinstag.