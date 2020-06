Laschet über„Rumänen und Bulgaren“: Eine Aussage mit System

Erinnern Sie sich noch an Jürgen Rüttgers? Er war mal Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Über sich selbst sagte der CDU-Politiker damals ganz selbstbewusst: „Der Vorsitzende der Arbeiterpartei in Nordrhein-Westfalen bin ich.“ Weniger in Erinnerung geblieben ist dagegen ein Satz, den Rüttgers im Wahlkampf 2009 fallen ließ. „Im Unterschied zu den Arbeitnehmern im Ruhrgebiet, kommen die in Rumänien nicht morgens um sieben zur ersten Schicht und bleiben bis zum Schluss da. Sondern sie kommen und gehen, wann sie wollen, und sie wissen nicht, was sie tun.“ Rüttgers wollte damit die Abwanderung des Nokia-Werks aus Bochum nach Rumänien kritisieren.

Eine Täter-Opfer-Umkehr

Elf Jahre späte hat auch Rüttgers‘ Nach-Nachfolger, CDU-Ministerpräsident Armin Laschet, „den Rumänen“ entdeckt. Bei ihm ist er nicht faul und dumm, sondern ein Überträger von Krankheiten. Auf die Frage einer ZDF-Journalistin, was der Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen über Laschets Lockerungsstrategie aussage, antwortete er am Mittwoch: „Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil da Rumänen und Bulgaren eingereist sind und da der Virus herkommt.“

Hier der komplette O-Ton von Armin Laschet zum Fall #toennies. pic.twitter.com/GLu4hToaU6 — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) June 17, 2020

Im Klartext: Nicht die Arbeitsbedingungen und der mangelnde Arbeitsschutz in der Fleischbranche sind aus Sicht des Ministerpräsidenten verantwortlich für den Corona-Ausbruch, sondern „Rumänen und Bulgaren“, die das Virus aus ihren Heimatländern mitgebracht hätten. Selber schuld also. In einem Strafverfahren würde man in diesem Fall wohl von einer Täter-Opfer-Umkehr sprechen. Laschets Satz erinnert an Äußerungen Donald Trumps, der das Corona-Virus stets als „chinesisches Virus“ bezeichnet, weil es dort Ende vergangenen Jahres erstmals festgestellt wurde. Auch hier ist die Botschaft klar: Alles Übel kommt aus dem Ausland.

Eine Entschuldigung wäre das Mindeste

Die Aussage von Armin Laschet ist unmissverständlich wie fatal: Eigentlich läuft bei uns ja alles prima, wenn nicht Rumänen und Bulgaren das Virus wieder einschleppen würden. Damit offenbart Armin Laschet nicht nur ein sehr fragwürdiges Menschenbild, er schürt auch Vorurteile, die andere dankbar aufnehmen werden. Eine Entschuldigung wäre das Mindeste.